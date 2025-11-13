La Conferencia Episcopal Española y Caritas llaman a “no resignarse ante la pobreza ni perder la esperanza” en una sociedad injusta, ante los preocupantes datos presentados por la organización caritativa de la Iglesia en España.

En el marco de la celebración de la IX Jornada Mundial de los Pobres que se celebrará el próximo domingo, ambas instituciones han publicado un mensaje conjunto en el que se recuerda que el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España “advierte sobre un proceso inédito de fragmentación social en el que las clases medias se contraen desplazando a muchas familias hacia situaciones de mucha dificultad”.

“España mantiene además una de las tasas de desigualdad más altas de Europa, con 4,3 millones de personas en situación de exclusión severa, un 52% más que en 2007”, añade el texto.

En concreto, el estudio revela que “el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la UE [Unión Europea]”.

Por otro lado, señala que casi la mitad de la población activa padece precariedad laboral y que más de un tercio de la población excluida en niveles moderados o graves sufre esa situación a pesar de tener un trabajo.

Ante esta realidad, los obispos y Caritas resaltan la importancia del lema de la jornada mundial de los pobres “Tú, Señor, eres mi esperanza”, vinculado al Jubileo que se celebra en 2025, porque “invita aponer a los pobres en el centro de la mirada”, como expresó el Papa León XIV en su mensaje para esta jornada.

Con el Pontífice, los prelados españoles recuerdan que “todos estamos llamados a crear nuevos signos de esperanza que testimonien la caridad cristiana, como lo hicieron muchos santos y santas de todas las épocas”.

En este sentido, Cáritas defiende que “el cristiano no pude vivir tranquilamente y de brazos cruzados de cara a la sociedad y de espaldas a la construcción del bien común”.

Dado que “la caridad política no es ajena al cristianismo”, Caritas interpela llamando “a buscar formas de implicación en este campo como el de la más alta caridad”.

“Volver a la roca firme, sobre la que se asienta la Iglesia, requerirá sacudirnos la indiferencia para acercarnos a la vida de los pobres y entregar, así, parte de nuestra vida ajetreada a un voluntariado social que nos acerque más a Dios a través de nuestra acción samaritana”.