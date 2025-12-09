Eduard Habsburg, archiduque de Austria, que se desempeñó como embajador de Hungría ante la Santa Sede desde 2015, describió su puesto en el Vaticano como “los mejores 10 años de mi vida”.

Poco antes de su encuentro de despedida con el Papa León XIV el 21 de noviembre, Habsburg dijo al periodista de EWTN News Colm Flynn que, después de una década en el cargo, lo ha “visto todo” y ahora quiere dedicar más tiempo a su familia, en particular a sus padres.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Sentí que 10 años es un buen período. Es mucho más de lo que suelen permanecer los embajadores aquí”, dijo en la entrevista exclusiva.

“Creo que he visto todo lo que se puede ver aquí, incluido un cónclave, visitas de mi primer ministro, momentos apasionantes”, añadió. “En cierto modo, lo voy a echar de menos, pero la familia también es importante”.

El exembajador, cuya gestión en el Vaticano concluyó el 30 de noviembre, afirmó que probablemente seguirá representando a Hungría en futuros eventos internacionales organizados por la Iglesia y por grupos a favor de la familia.

“Seguiré con un pie en ese mundo, por así decirlo, así que no voy a dejarlo por completo”, dijo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Al recordar su sorpresa inicial cuando le pidieron que fuera embajador de Hungría ante la Santa Sede, Habsburg, que pertenece a la destacada dinastía católica europea de 850 años de antigüedad, dijo que él empezó “a toda marcha” cuando llegó a Roma para su primer destino.

Sobre el Papa Francisco y su amor por Hungría

Al describir su relación con el Papa Francisco como “increíblemente positiva”, el exembajador afirmó que el pontífice argentino tenía un afecto entrañable por la nación centroeuropea y su pueblo.

“Lo veía cada vez que se encontraba con un húngaro”, dijo. “Usaba expresiones húngaras. Sonreía. Se le veía feliz. Se tomaba su tiempo con ellos”.

Aunque el Papa Francisco no había visitado Hungría hasta 2021, con motivo del 52º Congreso Eucarístico Internacional, le contó a Habsburg que lo “aprendió todo” sobre Hungría gracias a tres religiosas que huyeron de su país en 1956, durante la ocupación soviética, hacia un monasterio en Buenos Aires (Argentina).

“Ellas han moldeado la visión del Papa Francisco sobre Hungría y eso hizo mi trabajo muy fácil”, bromeó. “Fue increíblemente generoso”.

El Papa Francisco visitó Hungría por segunda vez en 2023, en su viaje apostólico a la capital del país, Budapest, del 28 al 30 de abril.

Sobre el Papa Benedicto XVI y su sentido del humor

En la década de 1990, el Papa Benedicto XVI, entonces Cardenal Joseph Ratzinger, leyó la tesis doctoral de Habsburg sobre Tomás de Aquino y el Concilio Vaticano II y le dijo que “le había gustado” y que quería que hiciera un documental o un thriller sobre el tomismo.

Tras su primer encuentro con el Papa Francisco, el exembajador contó que posteriormente se reunió con el Papa Emérito Benedicto XVI en los Jardines Vaticanos.

“Me miró y dijo: ‘¿Así que ahora eres embajador?’”, recordó Habsburg. “Y luego añadió: ‘Sabes que todavía me debes un documental o un thriller sobre el tomismo’”.

“Eso fue lo primero que dijo. Me dejó completamente sorprendido”, relató. “Aún no lo he escrito”.

“Eso es algo que mucha gente no se da cuenta sobre el Papa Benedicto XVI: el sentido del humor que tenía y que nunca llegamos a ver en público”, afirmó.

Habsburg obtuvo el doctorado en Filosofía por la Universidad de Eichstätt-Ingolstadt en 1999.

Sobre el Papa León XIV

El archiduque dijo a EWTN News que se había reunido brevemente con el Papa León XIV en cuatro ocasiones antes de su visita de despedida al pontífice el 21 de noviembre.

“Estoy muy impresionado por él. Tengo la sensación de que es un hombre muy equilibrado y justo que intenta hacer el bien”, dijo sobre el primer Papa nacido en Estados Unidos.

Al señalar la fluidez del Papa León en varios idiomas, entre ellos inglés, italiano, español y latín, Habsburg comentó que cree que el nuevo líder de la Iglesia universal “lleva varias culturas en el corazón y en la mente”.

“Y sí, veremos las cosas que hará. Rezamos por él todos los días”, afirmó.

Puede ver la entrevista completa con Eduard Habsburg, en inglés, en el canal de YouTube de EWTN News.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.