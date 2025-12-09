El Papa León XIV ha enviado una carta a los niños más pequeños de Polonia que participan en las tradicionales misas de Rorate, propias del período de preparación navideña.

Se trata de Eucaristías votivas tradicionales del Adviento, dedicadas a la Virgen María, que se celebran antes del amanecer en la oscuridad, iluminadas solo por velas, simbolizando la espera de Cristo, la Luz del mundo, en contraste con las tinieblas del pecado.

Este año, la iniciativa involucró aproximadamente 3.500 parroquias, que elaboraron distintos materiales pedagógicos adaptados a los más pequeños para poder conocer mejor la figura del Pontífice.

La iniciativa, titulada “Con el Papa León, esperamos a Jesús”, contó con la colaboración de la revista católica Gość Niedzielny (“Invitado Dominical”) y su edición infantil Mały Gość Niedzielny (“Pequeño Invitado Dominical”), que prepararon una serie de materiales para las celebraciones dirigidas a niños y niñas.

La carta de León XIV

El Papa envió una carta a los jóvenes expresando su gratitud por la iniciativa. El tiempo de Adviento, escribió el Pontífice, según informó Vatican News , “puede ser una maravillosa oportunidad para que todos crezcamos en la paciencia, especialmente, mediante una preparación adecuada para el encuentro con Jesús, que se acerca a nosotros en los Sacramentos, en la oración y en nuestras relaciones con los demás”.

En concreto, León XIV deseó que la participación en las misas diarias con las lámparas encendidas “los prepare para que la fe, la esperanza y el amor triunfen cada día, especialmente cuando leemos la Sagrada Escritura, ayudamos a los necesitados, consolamos a los que lloran y buscamos la felicidad en dar en lugar de esperar recibir”.

“Siempre cerca del Papa”

La iniciativa, explicó a los medios del Vaticano el P. Marek Gancarczyk, director del Instituto de Medios de Comunicación de Gość y editor jefe de Gość Niedzielny, busca animar a los niños a rezar regularmente por León XIV. La Iglesia en Polonia, señaló, “siempre ha vivido cerca del Santo Padre y de la Iglesia universal. En el año de la elección de Robert Francis Prevost como sucesor de Pedro, quisimos presentar a los niños y a sus padres a nuestro nuevo Papa”.

Las Misas Rorate son una tradición centenaria en Polonia. Asisten principalmente niños y jóvenes que acuden a la iglesia portando faroles y velas encendidas. La tradición recibe su nombre de las primeras palabras del himno de Adviento, Rorate caeli desuper (¡Rocíen los cielos desde lo alto!), que hacer referencia a una antigua tradición litúrgica en la que se pide a los cielos que derramen el rocío de la justicia sobre la Tierra.



