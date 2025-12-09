Nicolás de Cárdenas

Por Nicolás de Cárdenas

Este Adviento Hakuna ha lanzado un nuevo slope (pendiente) o profundización religiosa centrado en la pobreza espiritual basado en la exhortación Dilexi te del Papa León XIV. 

Catalina Felli, argentina afincada en España y miembro de esta joven realidad eclesial, explica a ACI Prensa que Hakuna propone este formato de reflexión espiritual que se distribuye a través de grupos de WhatsApp y su perfil en Instagram, sobre todo durante los tiempos fuertes litúrgicos. 

La idea es “ir tomando carrera en esta pendiente para vivir a full lo que toca, intentar profundizar y vivir concretamente algún aspecto de la vida”, añade. 

En concreto, la propuesta para este Adviento 2025 es “profundizar la pobreza espiritual en la línea del Papa León XIV” expresada en la exhortación apostólica Dilexi te.  

Este slope que han titulado To the core (Hasta el fondo), es una invitación a asomarse al núcleo de la Navidad, para lo que “hay que hacerse muy pobre, quitar todo lo que sobra”, algo así como el proceso con el que Miguel Ángel describió el modo en que esculpió el David: “Ir quitando capas para que quede lo que realmente somos”, puntualiza Catalina. 

Cada uno de los envíos diarios, a los que en Hakuna llaman tracks, ofrece un punto de meditación que puede estar inspirado en el Evangelio, en una poesía. 

También se ofrecen ejercicios de oración y meditación como hacer una lista de propósitos de Adviento para, a continuación, hacerla desaparecer:  

“Rompe tu lista, quémala, haz una bola y métela a la basura. Haz lo que quieras, pero olvídate de ella. Porque esto no va de hacer. La pobreza se recibe, se descubre. Es una rendición a la realidad misma. Por eso, este Slope no va de hacer. Va de ser hecho”, se puede leer en unos de los envíos que ya se han realizado.  

Al menos 2.000 personas se han apuntado a los grupos de WhatsApp para recibir las meditaciones y propuestas para este Adviento de parte de Hakuna, localizados en países diversos como Venezuela, Colombia, Argentina, México, Costa Rica, Guatemala, Reino Unido, Portugal, Italia, Francia y España. 

