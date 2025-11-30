El Adviento 2025 inicia este domingo 30 de noviembre y concluirá en el atardecer del 24 de diciembre. Por ello compartimos un calendario que puede ayudar a vivir cada día de este tiempo litúrgico, como preparación hacia la Navidad.
Características del Calendario de Adviento
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Este Adviento abarca 4 domingos y durará tres semanas y cuatro días.
Cada día contiene la cita bíblica del Evangelio que generalmente se propone para toda la Iglesia. Cabe resaltar que la lectura podría variar en celebraciones importantes dentro de su iglesia local o según cada Conferencia Episcopal.
A la luz de los Evangelios se han extraído los propósitos, que son acciones concretas para vivir el Adviento. Se pueden realizar el mismo día o según se vea conveniente.
Las intenciones de oración también están basadas en los evangelios y buscan fomentar las plegarias por algunas necesidades y situaciones difíciles que se dan en el mundo.
Esperamos que estas propuestas puedan ayudarte a vivir más intensamente el camino hacia la Navidad.
La versión en PDF del Calendario de Adviento se puede descargar aquí.