Ya estamos en la primera semana de Adviento, un tiempo de gracia que Dios nos da para prepararnos para el nacimiento del Niño Jesús, y por ello te ofrecemos en esta nota siete recursos para celebrar la Navidad de la mejor forma posible.

Desde libros hasta cursos, podcasts y más iniciativas: te presentamos estos recursos católicos para que, como dijo el Arzobispo de Arequipa (Perú), Mons. Javier Del Río Alba, estos días no sean una “mera repetición cíclica o rutinaria”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

1. Un libro diario gratis cada día de Adviento

Ediciones Rialp, que se presenta como “amante de las buenas letras desde 1948”, ofrece un libro virtual gratuito en cada uno de los días de Adviento, que puede descargarse en Apple Books, Google Play Books y Kindle.

Los títulos que ya ha puesto disponibles gratuitamente han sido Si conocieras el don de Dios, de Jacques Philippe; Ética para valientes, de David Cerdá; y Mero cristianismo, de C.S. Lewis.

Más información en https://x.com/EdicionesRialp

Las más leídas 1 2 3 4 5

2. Conferencias sobre Santa Faustina, la Divina Misericordia y el Adviento

Los sacerdotes de la congregación del Oratorio San Felipe Neri de Argentina, fundadores del proyecto "Habla al Mundo", invitan a un nuevo curso mensual y virtual de formación de “Apóstoles de la Divina misericordia" en este mes de diciembre 2025.

Como parte esencial del curso, habrá una conferencia de la hermana Faustyna Ciborowska, de la Congregación de las Hijas de la Madre de Dios de la Misericordia, a la que pertenecía Santa Faustina.

La hermana Ciborowska es miembro del Faustinum, asociación internacional de fieles ubicada en Cracovia, Polonia, que brinda formación en la Divina Misericordia.

La conferencia se transmitirá en el canal de YouTube de “Habla al Mundo” el miércoles 10 de diciembre a las 22:00 (hora de Argentina); 20:00 (Ecuador, Colombia y Perú); 19:00 (hora del Centro de México).

En diciembre también se ofrecerá la conferencia “Sean Santos porque yo soy Santo”, del P. Germán Saksonoff., oratoriano y también miembro del Faustinum, quien junto al P. Mauro Carlorosi, llevan adelante el proyecto “Habla al mundo”. .

Para participar de las conferencias y recibir la demás formación de “Habla al mundo” es necesario unirse al grupo: https://chat.whatsapp.com/KQi9HaqnjWtHU5hKq8stju?mode=hqrt1

Más información del curso: https://hablaalmundo.org/2025/12/03/nuevo-curso-diciembre-2025/

3. Recursos agustinos para el Adviento desde el Perú, la tierra de adopción de León XIV

Los agustinos en el Perú ofrecen este Adviento una serie de recursos, enmarcados en un especial que permite conocer información sobre la corona de Adviento, un calendario, material sobre las posadas navideñas, cuatro regalos (compromisos semanales) para Jesús, y el podcast La promesa en camino, a cargo del P. Luis Oblitas, quien ofrece una serie de reflexiones sobre este importante tiempo litúrgico.

“Fray Pipe”, como es conocido el joven agustino, fue ordenado sacerdote por el Papa León XIV en junio de 2022, cuando Mons. Robert Prevost era obispo en Perú.

Para acceder al material de los agustinos, ingrese AQUÍ.

4. Catholic Link: El Adviento explicado por El Principito

En este artículo, María Belén Andrada rescata siete lecciones de El Principito, el famoso libro de Antoine de Saint Exupéry, para vivir profundamente este tiempo litúrgico.

Puedes leerlo AQUÍ.

5. Podcast de Martín Valverde

El famoso cantante católico Martín Valverde ofrece en su canal de YouTube, cada día del Adviento, una breve reflexión “para recorrer con alegría y esperanza viva el camino hacia La Navidad” con “pensamientos, meditaciones” y música.

Puede escucharlo AQUÍ.

6. Reto de Adviento 2025: Encuentra la calma

La aplicación Hallow presenta esta iniciativa para “caminar con María, José y los protagonistas de la Natividad para descubrir la paz que nace incluso en medio del caos”.

De lunes a miércoles, Emmanuel @emmanueloficial y la Madre Olga @carmelitassamaritanas hacen una meditación diaria para aprender a vivir este tiempo, reflexionando con el libro “El Junco de Dios” de Caryll Houselander.

Los jueves, el P. Jorge Boronat medita en el Evangelio y ofrece una oración; los viernes Alexander Acha @alexanderacha reflexiona con el libro Elimina la prisa de tu vida de John Mark Comer.

Los sábados, Loreto Peralta @loretoperalta y la Madre Olga ayudan a “encontrar a Dios en el silencio, de la mano de grandes santas” y los domingos “meditaremos con la homilía del Padre Astolfo Moreno @filotea__”.

7. El Adviento “más grande del mundo”

La aplicaciónTheo.app ofrece este año “El Adviento más grande del mundo” para niños, con 25 días de reflexiones, música y oración “para preparar el corazón de los niños —y el de toda la familia— hasta llegar al pesebre, el 25 de diciembre”. Participan en esta iniciativa David Henrie, el Padre Ambrose, Talita Kum, Dani Vega, entre otros, como la colombiana María Valentina Leal, de lapuertalado.