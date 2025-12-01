El primer domingo de Adviento de 2025 fue el 30 de noviembre, por lo que faltan menos de cuatro semanas para la Navidad de este año, y aunque la Iglesia ofrece este tiempo para que puedas ser sorprendido por la alegría de la Encarnación, también puedes verte fácilmente sorprendido simplemente porque “ya es Navidad”. Para ayudar a remediar esta sorpresa, la Iglesia ofrece cantos, signos y símbolos para entrar más fructíferamente en el tiempo de Adviento.

Aquí tienes tres maneras en que la Iglesia nos enseña el significado de este tiempo:

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Himnos de Adviento

Muchos de los himnos habituales para el Adviento resaltan el movimiento del alma hacia lo que el Papa Francisco denominó en una homilía de Adviento un “horizonte de esperanza”. Ningún himno encarna esto mejor que Veni veni Emmanuel, con sus matices de expectación y su doloroso lamento por la condición del hombre, cautivo del pecado. El cultivo de la esperanza y de la expectación se ve también en himnos de Adviento como Oh, ven, Divino Mesías y People Look East.

La oscuridad mezclada con la esperanza de que Dios cumplirá sus promesas —un tema característico del Adviento— se profundiza con cantos como el villancico español Alepun. La letra de Alepun introduce a los fieles en una experiencia de espera junto con una Santísima Virgen María embarazada, mientras que el ritmo y la percusión evocan el repiqueteo de las pezuñas del burro cruzando las llanuras de Israel hacia Belén.

Decoración de la iglesia

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Adviento es un tiempo de penitencia marcado por la alegría y, en muchos sentidos, una especie de pequeña Cuaresma. Por eso los colores morado y rosa —con sus vínculos con la penitencia y la pasión del Señor, y con la alegría del domingo Laetare cuando la Cuaresma está casi por terminar— son los colores del Adviento. Pero, ¿sabías que el morado intenso del Adviento tiene un matiz azulado para enseñar a los fieles, mediante el símbolo, el corazón mariano de este tiempo?

La ausencia de decoración en la iglesia también enseña sobre el carácter penitencial de la temporada. En las semanas previas a la Navidad, la ausencia de flores en el altar, el uso moderado de instrumentos y la falta del resonante y angélico Gloria conducen a un vacío deliberado.

Este vacío se llenará por primera vez en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción y, más adelante, se permitirán flores en el domingo Gaudete como primera expresión de la festividad de la próxima Navidad.

Santos y solemnidades

Tras la Solemnidad de Cristo Rey, el Adviento comienza con ecos del poder de Cristo que viene en gloria, antes de extenderse hacia los humildes comienzos del misterio de la Encarnación.

Esto significa que hay un cierto foco en el que la Iglesia ayuda a las personas a entrar incluso en la manera en que el calendario litúrgico está marcado por muy pocas memorias de santos: sólo cinco en el transcurso de las cuatro semanas, la mayoría profundamente vinculados a la celebración y la preparación de la Navidad en diversos países.

San Nicolás es el más conocido de los cinco: el obispo generoso cuyos dones inspiraron generaciones de historias y de donaciones. Santa Lucía, cuyo deseo de llevar caridad a los prisioneros en las catacumbas hizo que llevara velas en el cabello para tener las manos libres, es otra santa muy conocida con conexiones navideñas a la que celebramos en Adviento.

La Iglesia también manifiesta la importancia de María durante este tiempo, al situar su Inmaculada Concepción el 8 de diciembre —una solemnidad y día de precepto— justo al comienzo del año litúrgico. Combinada con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre, la Iglesia muestra lo que Dios ha obrado en un alma llena de gracia: un anticipo de todo el misterio de la salvación en un solo alma.

Aunque hay muchos más signos y símbolos que comunican el significado del Adviento, estos pueden ayudarte al entrar en este tiempo de expectación, alimentando la anticipación de la celebración de la Navidad para que no te tome por sorpresa.

Esta historia se publicó por primera vez el 28 de noviembre de 2022 y ha sido actualizada.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.