El Arzobispo de Arequipa (Perú), Mons. Javier del Río Alba, explica las dos partes en las que se divide el Adviento y por qué este tiempo de esperanza “no es una mera repetición cíclica o rutinaria”.

“El Adviento es un don que Dios nos da, a través de su Iglesia, para prepararnos para la Navidad”, subraya el prelado en un artículo titulado “Tiempo de esperanza”, enviado este sábado a ACI Prensa.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Adviento, que en 2025 comienza este domingo 30 de noviembre y concluye el 24 de diciembre, es siempre “un tiempo nuevo, porque nuestra propia situación, las circunstancias en las que nos encontramos y el mismo acontecer de Dios son nuevos y distintos a los años anteriores”, subraya el arzobispo.

1. Primera parte del Adviento

El arzobispo resalta que la primera parte del Adviento “nos recuerda la parusía del Señor, o sea su segunda venida, y nos invita a levantar los ojos hacia Jesús que vuelve”. “Es el mismo Hijo de Dios que hace más de dos mil años se encarnó y se hizo hombre en el seno de la Virgen María, resucitó de la muerte, subió al Cielo y ahora regresa para juzgar a vivos y muertos y llevar a plenitud su Reino”.

De ese modo, es un llamado a vivir el Evangelio en la vida diaria, y “nos dispone a examinar cómo estamos llevando nuestra vida. Y si somos sinceros llegaremos a la conclusión de que nuestros buenos propósitos y nuestras solas fuerzas no son suficientes para que Jesús nos lleve al Cielo”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Si, sin defendernos ni tratar de autojustificarnos, nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios, veremos que todavía tenemos muchos pecados”, añade.

2. Segunda parte del Adviento

“Reconocer esto nos abre a celebrar bien la segunda parte del Adviento, porque brota en nosotros el deseo, o hasta la necesidad, de que Jesús venga a salvarnos”, prosigue Mons. Del Río.

De esta manera, “el Adviento nos prepara para la Navidad, porque en ella celebramos que Dios se hace hombre para cargar con nuestros pecados y, a través de su propia carne, clavarlos en la Cruz y darnos a cambio su Espíritu Santo que hace posible que vivamos conforme al Evangelio, capacitándonos para pasar de una vida egoísta, de pecado, a una vida de gracia y buenas obras”.

Este tiempo anima a luchar contra el propio pecado, para que cuando Jesús venga en su segunda venida, “nos encuentre santos e inmaculados ante Él por el amor, nos encuentre con los brazos abiertos de par en par para dejarlo que nos abrace” y nos lleve “con Dios por toda la eternidad”.