El domingo 30 de noviembre comenzará el tiempo de Adviento y, en ese sentido, diversos episcopados y diócesis hispanoamericanas han lanzado iniciativas para ayudar a los fieles a prepararse durante este tiempo litúrgico de cara a la Navidad 2025.

A continuación, presentamos algunas de las iniciativas difundidas en los últimos días:

Bolivia

La Conferencia Episcopal Boliviana ha presentado la Novena Bíblica de Navidad 2025: Reconciliación y Nuevo Comienzo. Se trata de un material que invita a los católicos “a vivir la espera del nacimiento del Redentor con una mirada profunda de esperanza y misericordia, enfocándonos en la reconciliación y la renovación interior que Jesús nos ofrece”.

Para ello, se han elaborado meditaciones, oraciones y cantos, y se abarcan “temas como el llamado a la conversión, el perdón, la verdad liberada, la paz, la gracia y la solidaridad con los necesitados, culminando en un compromiso renovado de vivir como discípulos misioneros de Cristo”.

Las personas interesadas pueden adquirir la novena comunicándose con la Librería del Episcopado ingresando a este enlace.

Chile

El Arzobispado de Santiago de Chile ha presentado el Especial de Adviento y Navidad 2025 con el lema “Cristo nace y renueva nuestra esperanza”. La finalidad es animar a los fieles a renovar su ardor misionero para salir a anunciar a Jesús en la ciudad, llevando la alegría del nacimiento del Niño Dios.

Para ello, el arzobispado ha elaborado materiales descargables para que las familias, agentes pastorales y comunidades puedan conocer sobre los signos y símbolos litúrgicos de Adviento y de Navidad, llevar adelante retiros, practicar la lectio divina, así como tener a la mano un libro de Navidad para colorear.

Colombia

La Conferencia Episcopal de Colombia llevará adelante un ciclo de tres catequesis para las familias y comunidades recorran “un camino de profundización espiritual hacia la celebración del Nacimiento del Señor”.

Estas catequesis se llevarán a cabo a las 19:00 (hora local) los miércoles 26 de noviembre, 3 de diciembre y 10 de diciembre de manera virtual.

Los participantes recibirán “una ruta bíblica, teológica y pastoral para redescubrir el sentido auténtico del misterio de la Encarnación, iluminando la vivencia navideña para este 2025”, en medio de un contexto marcado por el consumismo, la superficialidad y el desgaste emocional.

El primer tema será La Navidad en la tradición patrística, luego seguirá La Navidad según la Sagrada Escritura y finalmente La Navidad hoy — Liturgia, consumismo y familia. Las catequesis serán transmitidas a través del canal de Youtube y la página de Facebook de la CEC.

España

La Conferencia Episcopal Española ha presentado el dossier El mal no prevalecerá, una serie de materiales “preparados que invitan a vivir el Adviento como signos de esperanza, en relación al Proyecto Social del Jubileo sobre la trata de personas”.

El Episcopado asegura que, con los materiales preparados, los cristianos se sentirán animados a trabajar por ser una Iglesia unida y comprometida, especialmente “en este tiempo litúrgico marcado por la esperanza que, nuevamente, hace referencia al Año Jubilar en el que peregrinamos”.

El dossier puede descargarse en este enlace.

México

A través de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México ha elaborado una lista de canciones para este tiempo de Adviento que ayudarán a prepararse para el nacimiento del Niño Jesús.

Destaca que “las letras de muchas de estas canciones exploran el misterio de la Encarnación, el hecho de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Meditar sobre este misterio profundiza la comprensión del amor divino y la conexión personal con Dios”.

Los cantos seleccionados son Ven Emmanuel, Alégrate María, Preparad el Camino, Veni, Redemptor Gentium, entre otros.

Los cantos en video pueden encontrarse en este enlace.