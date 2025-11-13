Se acerca el Adviento 2025, y queremos compartir algunos datos clave sobre las celebraciones, lecturas y oraciones propias de este tiempo de preparación para la Navidad.

Con el Primer Domingo de Adviento se inicia el nuevo año litúrgico 2025-2026, de Ciclo A, y año par.

Este 2025, el primer domingo de Adviento es el 30 de noviembre. En la liturgia, se empieza a celebrar con las oraciones de las primeras vísperas (la tarde del sábado 29).

El color de los ornamentos del sacerdote es el morado y se enciende la primera vela morada de la Corona de Adviento.

El Evangelio hace referencia a la venida del Señor al final de los tiempos y está tomado de Mateo 24, 37-44.

Durante la primera semana de Adviento se celebra a un importante santo el 3 de diciembre: San Francisco Javier. El color litúrgico de los ornamentos en la Misa del patrono de las misiones es blanco.

El sábado 6 de diciembre se celebra a San Nicolás de Bari, patrono de los niños, el verdadero ‘Papá Noel’.