Se acerca el Adviento 2025, y queremos compartir algunos datos clave sobre las celebraciones, lecturas y oraciones propias de este tiempo de preparación para la Navidad.
1. Primer Domingo de Adviento
Con el Primer Domingo de Adviento se inicia el nuevo año litúrgico 2025-2026, de Ciclo A, y año par.
Este 2025, el primer domingo de Adviento es el 30 de noviembre. En la liturgia, se empieza a celebrar con las oraciones de las primeras vísperas (la tarde del sábado 29).
El color de los ornamentos del sacerdote es el morado y se enciende la primera vela morada de la Corona de Adviento.
El Evangelio hace referencia a la venida del Señor al final de los tiempos y está tomado de Mateo 24, 37-44.
Durante la primera semana de Adviento se celebra a un importante santo el 3 de diciembre: San Francisco Javier. El color litúrgico de los ornamentos en la Misa del patrono de las misiones es blanco.
El sábado 6 de diciembre se celebra a San Nicolás de Bari, patrono de los niños, el verdadero ‘Papá Noel’.
2. Segundo Domingo de Adviento
El Segundo Domingo de Adviento es el 7 de diciembre, el color de los ornamentos del sacerdote sigue siendo el morado y se enciende la segunda vela morada de la Corona de Adviento.
El Evangelio trata sobre el llamado a la conversión que hace San Juan Bautista. El pasaje correspondiente es Mateo 3, 1-12.
La Solemnidad de la Inmaculada Concepción, se celebra el lunes 8 de diciembre. Los ornamentos del sacerdote son de color blanco, símbolo de alegría. Ese día se puede cantar el Gloria durante la Misa.
El viernes 12 es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América. El color de los ornamentos es blanco y se entona el Gloria durante la misa.
El sábado 13 es la memoria de Santa Lucía, mártir, patrona de la vista. El color de los ornamentos es rojo, símbolo de sacrificio.
3. Tercer Domingo de Adviento
El Tercer Domingo de Adviento es el 14 de diciembre y es llamado ‘Domingo de Gaudete’ (“alégrense”, en latín). Los sacerdotes pueden usar la casulla de color rosa, símbolo de alegría porque ya se acerca la Navidad.
Se enciende la vela rosada en la Corona de Adviento.
La lectura del Evangelio de este domingo presenta la figura de San Juan Bautista, quien urge al pueblo a que se convierta. El pasaje que corresponde al día es Mateo 11, 2-11.
El martes 16 culmina la llamada primera parte del Adviento. El miércoles 17 se inicia la segunda parte que concluye en Nochebuena, 24 de diciembre.
4. Cuarto Domingo de Adviento
El cuarto domingo de Adviento es el 21 de diciembre. El color de los ornamentos vuelve a ser morado, y se enciende la última vela morada de la Corona de Adviento.
En el Evangelio según San Mateo (Mt 1, 18-24) se narra el sueño de San José, en el que el ángel del Señor le pide que acepte su misión de esposo y de padre adoptivo.
Finalmente, al atardecer del martes 24 de diciembre concluirá el Adviento. Se rezan las primeras vísperas de Navidad y se celebra la Misa de Nochebuena. De esta manera, empieza oficialmente el Tiempo de Navidad.
