Se acerca el Adviento 2025, y queremos compartir algunos datos clave sobre las celebraciones, lecturas y oraciones propias de este tiempo de preparación para la Navidad.

1. Primer Domingo de Adviento

  • Con el Primer Domingo de Adviento se inicia el nuevo año litúrgico 2025-2026, de Ciclo A, y año par.

  • Este 2025, el primer domingo de Adviento es el 30 de noviembre. En la liturgia, se empieza a celebrar con las oraciones de las primeras vísperas (la tarde del sábado 29).

  • El color de los ornamentos del sacerdote es el morado y se enciende la primera vela morada de la Corona de Adviento.

  • El Evangelio hace referencia a la venida del Señor al final de los tiempos y está tomado de Mateo 24, 37-44.

  • Durante la primera semana de Adviento se celebra a un importante santo el 3 de diciembre: San Francisco Javier. El color litúrgico de los ornamentos en la Misa del patrono de las misiones es blanco.

  • El sábado 6 de diciembre se celebra a San Nicolás de Bari, patrono de los niños, el verdadero ‘Papá Noel’. 

  • Enciende la primera llama de tu Corona de Adviento en familia o comunidad con esta oración.

2. Segundo Domingo de Adviento

  • El Segundo Domingo de Adviento es el 7 de diciembre, el color de los ornamentos del sacerdote sigue siendo el morado y se enciende la segunda vela morada de la Corona de Adviento.

  • El Evangelio trata sobre el llamado a la conversión que hace San Juan Bautista. El pasaje correspondiente es Mateo 3, 1-12.

  • La Solemnidad de la Inmaculada Concepción, se celebra el lunes 8 de diciembre. Los ornamentos del sacerdote son de color blanco, símbolo de alegría. Ese día se puede cantar el Gloria durante la Misa.

  • El viernes 12 es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América. El color de los ornamentos es blanco y se entona el Gloria durante la misa.

  • El sábado 13 es la memoria de Santa Lucía, mártir, patrona de la vista. El color de los ornamentos es rojo, símbolo de sacrificio.

  • Enciende la segunda llama de tu Corona de Adviento en familia o comunidad con esta oración.

3. Tercer Domingo de Adviento

  • El Tercer Domingo de Adviento es el 14 de diciembre y es llamado Domingo de Gaudete (“alégrense”, en latín). Los sacerdotes pueden usar la casulla de color rosa, símbolo de alegría porque ya se acerca la Navidad.

  • Se enciende la vela rosada en la Corona de Adviento.

  • La lectura del Evangelio de este domingo presenta la figura de San Juan Bautista, quien urge al pueblo a que se convierta. El pasaje que corresponde al día es Mateo 11, 2-11.

  • El martes 16 culmina la llamada primera parte del Adviento. El miércoles 17 se inicia la segunda parte que concluye en Nochebuena, 24 de diciembre.

  • Enciende la tercera llama de tu Corona de Adviento en familia o comunidad con esta oración.

4. Cuarto Domingo de Adviento

  • El cuarto domingo de Adviento es el 21 de diciembre. El color de los ornamentos vuelve a ser morado, y se enciende la última vela morada de la Corona de Adviento.

  • En el Evangelio según San Mateo (Mt 1, 18-24) se narra el sueño de San José, en el que el ángel del Señor le pide que acepte su misión de esposo y de padre adoptivo. 

  • Finalmente, al atardecer del martes 24 de diciembre concluirá el Adviento. Se rezan las primeras vísperas de Navidad y se celebra la Misa de Nochebuena. De esta manera, empieza oficialmente el Tiempo de Navidad.

  • Enciende la cuarta llama de tu Corona de Adviento en familia o comunidad con esta oración.

