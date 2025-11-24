El Adviento está cada vez más cerca. Te compartimos 5 datos poco conocidos sobre este tiempo litúrgico que recuerda las cuatro venidas de Cristo.

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

Además, Benedicto XVI precisaba que “el significado de la expresión ‘Adviento’ comprende también el de visitatio, que simplemente quiere decir ‘visita’; en este caso se trata de una visita de Dios: Él entra en mi vida y quiere dirigirse a mí”.

Benedicto XVI señalaba que San Pablo en su Primera Carta a los Tesalonicenses nos invita a preparar la “venida” del Señor, que en griego es parousia y “en latín adventus, de donde viene el término Adviento”.

En el cuarto canon de aquel Concilio se estableció un tiempo de preparación hacia la Navidad desde el 17 de diciembre, ocho días antes del 25, y los cristianos debían ir diariamente a la Iglesia hasta el 6 de enero (Epifanía).

No se sabe con exactitud cuándo empezó a celebrarse el Adviento. Pero la Enciclopedia Católica y la Conferencia Episcopal Española destacan que en el Concilio de Zaragoza (España, año 380) se hizo un planteamiento oficial.

No obstante, el Beato señala que la Iglesia en Adviento hace énfasis a dos venidas: la que se dio en la carne y “la que ocurrirá cuando venga como juez”.

La primera venida fue en la carne (Encarnación del Hijo de Dios). La segunda es en el Espíritu, que se da en la vida de fe de cada cristiano. La tercera se dará en la muerte, cuando le rendiremos cuentas, y finalmente Cristo vendrá en el Juicio Final.

El Beato dominico Santiago de La Vorágine (aprox. 1228-1298), Arzobispo de Génova, indicaba que el Adviento tiene cuatro semanas (la última incompleta) “para significar las cuatro venidas de Jesucristo”.

Hay quienes consideran “Semana Santa” de la Navidad a los últimos días antes de la Nochebuena, del 17 al 24 de diciembre. En cambio, el Misal Romano llama oficialmente a estos días “Ferias Mayores de Adviento”.

Esta última semana también es catalogada como la segunda parte del Adviento.

El Ordo (Ordenación de las lecturas de la Misa, 1981) señala que en estas Ferias (días de semana) los Evangelios narran los acontecimientos previos al Nacimiento de Cristo y son tomados de Mateo y Lucas.

En la primera lectura de estos días, se leen textos del Antiguo Testamento con algunas profecías mesiánicas importantes.