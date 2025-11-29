Estamos cada vez más cerca del Adviento 2025, y por eso compartimos algunos datos importantes sobre las celebraciones, lecturas y ornamentos propios de este tiempo de preparación para la Navidad.

1. ¿Cuándo se celebrarán?

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

a) El Adviento, del latín advenio, advenire (“advenir”, “llegar”), comienza el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol. En 2025, el Primer Domingo de Adviento será el 30 de noviembre, coincidiendo precisamente con dicha festividad.

b) La celebración del Adviento puede iniciarse en las vísperas del Primer Domingo, es decir, en la tarde del sábado 29 de noviembre. Este tiempo litúrgico concluye indefectiblemente con las primeras vísperas del 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad del Señor.

c) El Adviento es un tiempo de preparación espiritual para la Navidad, compuesto por cuatro domingos, aunque no siempre abarca cuatro semanas completas. En 2025, tendrá una duración de tres semanas y cuatro días, ya que al atardecer del miércoles 24 de diciembre comenzarán las primeras vísperas de la Navidad.

d) El Adviento 2025 coincide, de manera especial, con las últimas jornadas del Gran Jubileo que la Iglesia celebra durante ese año. Estas jornadas jubilares se extenderán hasta el 6 de enero de 2026, cuando el Papa León XIV cerrará la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, marcando así la conclusión del Jubileo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

2. Los colores y las velas

El morado es el color propio del Adviento y simboliza penitencia, conversión y austeridad. Entre los signos más significativos de este tiempo de espera destaca la Corona de Adviento, una circunferencia elaborada con ramas verdes —generalmente de pino— que sostiene cuatro velas: tres moradas y una rosada. Cada vela representa uno de los cuatro domingos de preparación para la Navidad.

3. Las dos etapas del Adviento

El Adviento se divide en dos partes:

La primera, desde el Primer Domingo hasta el 16 de diciembre (martes de la Tercera Semana). Esta etapa se enfoca en la espera de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos.

La segunda, del 17 al 24 de diciembre, se centra en la preparación inmediata para celebrar el nacimiento de Jesús en la Navidad.

Este tiempo de espera cuenta con lecturas propias tanto para los domingos como para los días de semana.

a) Domingos (temas):

Primer Domingo: La segunda venida del Señor al final de los tiempos.

Segundo y Tercer Domingo: La predicación de San Juan Bautista.

Cuarto Domingo: Los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús.

La primera lectura de estos domingos recuerda las profecías sobre el Mesías y el tiempo mesiánico, generalmente tomadas del libro de Isaías.

La segunda lectura, tomada de los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, presenta siempre enseñanzas y exhortaciones propias del espíritu del Adviento.

b) Días de semana:

Del 1 al 16 de diciembre: Las lecturas se toman del libro de Isaías y guardan relación con los Evangelios. A partir del jueves de la segunda semana, la primera lectura continúa con Isaías o con otros textos bíblicos vinculados al Evangelio, especialmente los relacionados con San Juan Bautista.

Del 17 al 24 de diciembre: Los Evangelios se toman de San Mateo (capítulo 1) y San Lucas (capítulo 1), y relatan los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús. En la primera lectura, se proclaman textos del Antiguo Testamento tomados de los profetas, que día a día recuerdan las principales profecías mesiánicas.

4. ¿Qué pasa con los difuntos, los santos, los matrimonios y los cantos?

La Conferencia Episcopal Española presenta en su sitio web algunas normas particulares para el tiempo de Adviento. A continuación, se destacan algunos aspectos importantes a tener en cuenta:

No se permiten las Misas de difuntos ni la celebración de santos o solemnidades en ninguno de los domingos de Adviento.

En las bodas celebradas durante el Adviento, los novios reciben una bendición nupcial en la que se les recuerda el carácter especial de este tiempo litúrgico.

La decoración del altar debe ser sobria, y los instrumentos musicales se utilizan con moderación o se omiten por completo. Los cantos y melodías deben reflejar el espíritu de austeridad y espera propio del Adviento.

No se entona el Gloria, excepto en las fiestas de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y de Nuestra Señora de Guadalupe (12 de diciembre).