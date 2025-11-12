La Navidad se acerca y con ella una propuesta única que promete transformar la manera en que los niños viven la espera de Jesús. ​​ Theo , la app cristiana de oración y meditación diseñada para que las familias compartan la fe, ha anunciado un ambicioso desafío: organizar el Adviento para niños más grande del mundo.

Del 30 de noviembre al 24 de diciembre, más de un millón de pequeños de todo el mundo recorrerán un camino interactivo lleno de historias, canciones, actividades y reflexiones. Al frente de esta experiencia está Theodore, un entrañable burro de peluche que, según cuenta, es descendiente directo del burro que llevó a María a Belén.

La aplicación está pensada para ayudar a los niños a meditar y orar.

Durante 25 días, los niños podrán desbloquear un cuento sorpresa cada jornada, participar en desafíos interactivos y personalizar a Theodore, mientras descubren, de manera lúdica, el verdadero sentido de la espera: el nacimiento de Jesús. La experiencia combina diversión y aprendizaje espiritual, buscando que la oración se convierta en un hábito familiar diario.

El evento contará con la presencia de invitados especiales como el actor David Henrie, el sacerdote Ambrose Criste y destacados artistas y teólogos cristianos, incluyendo influencers como María Valentina Leal, una joven católica colombiana, que evangeliza a través de su perfil en Instagram La puerta de al lado. Los contenidos estarán disponibles simultáneamente dentro de la Theo App y a través de sus canales oficiales en Instagram y YouTube.

La participación es gratuita. Las familias interesadas pueden unirse descargando Theo App desde la App Store o Google Play. Además, la plataforma ofrece recursos para padres, diseñados para acompañar el camino espiritual de sus hijos, desde recién nacidos hasta los 12 años.

“El Adviento no es esperar algo, sino a Alguien: Jesús. Queremos ayudar a las familias a redescubrir la alegría y la profundidad de esa verdad”, aseguró el equipo de Theo, enfatizando la misión educativa y espiritual del proyecto.

Con esta iniciativa, Theo App no solo aspira a romper un récord mundial, sino también a fortalecer la fe, la esperanza y la unidad familiar en una época del año cargada de significado y expectativa.