Cuando el joven fraile agustino Luis Fernando Oblitas, conocido por todos como Fray Pipe, recuerda su ordenación diaconal y luego sacerdotal, no puede evitar sentir alegría y asombro: fue ordenado por el obispo que más tarde se convertiría en el mismísimo Papa León XIV.

“¡Me ordenó el Papa!”, exclamó aún con emoción en una entrevista concedida a ACI Prensa desde Chiclayo, ciudad del norte del Perú donde el Pontífice —antes conocido como Mons. Robert Francis Prevost— fue obispo entre 2014 y 2023.

Agustinos celebrando la ordenación sacerdotal de Fr. Luis Fernando Oblitas Guerrero OSA. Crédito: Cortesía de Fr. Luis Fernando Oblitas Guerrero OSA

Antes de asumir el episcopado en tierras peruanas, el Papa había sido prior general de la Orden de San Agustín durante dos periodos consecutivos, lo que también le permitió mantener una relación muy cercana con la comunidad agustina en el país.

Una ordenación “en familia”

La ordenación diaconal de Fray Pipe se celebró el 13 de noviembre de 2021 y su ordenación sacerdotal tuvo lugar el 18 de junio de 2022. Ambas ocurrieron en medio de la pandemia de covid-19 y fueron presididas por Mons. Robert Francis Prevost, agustino que profesó sus votos solemnes hace más de 40 años.

“Mi ordenación sacerdotal fue en el coliseo del Colegio San Agustín de Chiclayo. Un día, Mons. Prevost vino para una confirmación y le dije: ‘Monseñor, le cuento que ya me han aprobado el sacerdocio. Me gustaría ordenarme aquí’. Él me respondió: ‘Ah, no hay ningún problema. Ordénate aquí. ¿Y quién te va a ordenar?’. Y yo dije: ‘Usted, monseñor’. Entonces él respondió: ‘¿Ah, yo? ¡Qué honor!’”, recuerda entre risas.

Crédito: Cortesía de Fr. Luis Fernando Oblitas Guerrero OSA

Para Fray Pipe, el orden sacerdotal va mucho más allá de un rito litúrgico; representa la unidad de la familia agustina, algo que el hoy Papa subrayaba con fuerza cuando era prior general. “Él sentía esto: somos hermanos, somos más que solamente un obispo y un diácono. Somos agustinos. Y, efectivamente, me ordenó sacerdote. Fue, la verdad, bonito, porque estábamos en familia”, relata.

Su primera bendición al futuro Papa

Un momento especialmente emotivo se dio al finalizar la Misa de ordenación sacerdotal. “Lo que me gusta mucho contar es que algunos obispos tienen la costumbre de pedir la primera bendición del sacerdote. Y sí, efectivamente, acabó la Misa y me agarró de sorpresa porque Mons. Prevost me dijo: ‘Bueno, quiero aprovechar mi privilegio de obispo ordenante y quiero pedir tu primera bendición’. Y se arrodilló enfrente de mí y yo le di la bendición”.

Crédito: Cortesía de Fr. Luis Fernando Oblitas Guerrero OSA

Ese gesto, dice, lo marcó profundamente. “Yo recuerdo que me emocioné mucho al ver que un obispo se arrodillaba enfrente de mí y me pedía la bendición. Y yo decía: ‘¿Quién soy yo para hacer eso?’”. “Arrodillarse para que yo le dé la bendición ha sido un recuerdo y un regalo de Dios. Una acción que habla mucho de él, de su humildad”, agregó.

La broma que se volvió realidad

El 8 de mayo de 2025, cuando los cardenales eligieron a un nuevo Sucesor de Pedro, la comunidad agustina en Chiclayo también vivió con atención el momento.

Crédito: Cortesía de Fr. Luis Fernando Oblitas Guerrero OSA

Fray Pipe recuerda con humor: “Yo ya bromeaba antes del cónclave. Decía: ‘Mira, el que me va a ordenar va a ser elegido Papa’. Pero como broma, la verdad, como chiste… nunca pensé que esa broma se convertiría en realidad”.

La cercanía y sencillez de Mons. Prevost

El primer encuentro de Fray Pipe con el entonces prior general de los agustinos ocurrió en 2012, durante su proceso vocacional. “Cuando llegué al convento vi su fotito ahí —nosotros tenemos la foto del superior general—, y de pronto, en un almuerzo, apareció. Y yo miraba el cuadro, miraba su cara, y dije: ‘¡Wow! Está acá, ¿no?’”.

Aunque entonces no interactuaron directamente, lo que vio lo marcó: “Mi primera impresión fue la de alguien cercano. Creo que algo que nos caracteriza mucho a los agustinos es eso, el tema de comunidad, de la unidad”.

Con el tiempo, en Chiclayo, la relación se volvió más cercana. Mons. Prevost comenzó a llamarlo “Pipe”, su apodo de toda la vida, un gesto que el fraile recuerda con cariño porque lo hacía sentir verdaderamente acogido.

Crédito: Cortesía de Fr. Luis Fernando Oblitas Guerrero OSA

Un pastor con los jóvenes

Fray Pipe destaca también la cercanía que tenía Mons. Prevost con los jóvenes. “Aquí en la diócesis era muy sencillo con los jóvenes. Ahí yo tengo grupos de WhatsApp con los chicos de la pastoral juvenil y todo el mundo está colgando su foto con él”.

Para Fray Pipe esa cercanía no restaba profundidad. “Lo que yo pude compartir con él es esa cercanía. Que no por eso te habla de que no tenía profundidad también. Yo recuerdo sus homilías cuando venían las confirmaciones. Me gustaban bastante, la verdad”.

“Tenía mucha formación en derecho canónico, teología, matemática. Bueno, ¡es el Papa!, tiene que estar formado. Y como hijo de Agustín también, también es alguien que sabe bastante”, agregó.

"Dios escoge lo pequeño": el mensaje de Fray Pipe a los jóvenes

Como joven líder entre los agustinos, Fray Pipe también quiso dejar un mensaje a los jóvenes que sienten inquietud vocacional, ahora que la Iglesia tiene un Papa agustino.

“He estado reflexionando bastante en estas horas sobre cómo Dios escoge a las personas sin importar de dónde vengan”, afirma. Recuerda con emoción que, en su primera reflexión como Pontífice, el Papa León XIV mencionó a Chiclayo, “una ciudad que, digamos, no es de las más famosas del mundo”. “Y es que a veces Dios es así: escoge lo pequeño. Lo hemos visto en muchas historias vocacionales, en personajes bíblicos…”.

Por eso, invitó a los jóvenes a no tener miedo: “Si tú te sientes pequeño, no te sientes digno, no te sientes el más santo del mundo, recuerda que Dios se fija en ti, en cada uno, de una manera especial. Y Dios nos ama de una manera única. Como lo hizo también con San Agustín”.