Con el inicio del Adviento como preparación al nacimiento de Jesucristo, Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, Arzobispo de Xalapa, Veracruz (México), invitó a los seminaristas a adoptar este tiempo litúrgico como un “estilo de vida” para “caminar con los ojos fijos en el Señor”.

En un comunicado compartido este 5 de diciembre, el prelado –quien sirvió en el Vaticano como secretario para los Seminarios de la Congregación para el Clero–, señaló que el Adviento es “un camino de esperanza gloriosa” caracterizado por “la oración, la reflexión y la espera vigilante; es decir, por una actitud atenta y preparada para la llegada inminente del Señor”.

“Vivir en un constante Adviento es la manera más clara de vivir con esperanza y alegría la llegada de Dios, que se ha hecho cercano a nosotros. Esto, sin duda, despierta un deseo profundo de conocerlo, amarlo y hacer su voluntad”, aseguró el prelado.

Por ello, el arzobispo indicó que este tiempo litúrgico, entendido como “estilo de vida para un seminarista, es siempre un tiempo propicio para caminar con los ojos fijos en el Señor, quien es el centro y esencia de su llamado vocacional”.

En este contexto, explicó que quienes asumen con fidelidad su proceso formativo “desarrollan la sensibilidad para percibir la voz de Jesús que se acerca en lo ordinario de la vida, en su quehacer cotidiano, en la vivencia de los sacramentos y en la comunión de la Iglesia”.

El prelado explicó que, con este proceso, los seminaristas pueden “confirmar su llamada vocacional” y, de esta manera, convertirse en “signos de esperanza para la Iglesia de hoy”.

Los tres “Advientos”

Inspirado en las enseñanzas de San Bernardo de Claraval, el arzobispo recordó que existen tres “Advientos” o venidas de Cristo, experiencia que se puede encontrar en la vida del seminario.

El primer Adviento, dijo, invita a “recordar el pasado, conmemorando el nacimiento de Jesús en Belén”. En este sentido, señaló que los seminaristas viven este tiempo mediante “la sagrada liturgia, la oración personal y comunitaria, la meditación de la Palabra de Dios”, además de tradiciones locales en México como las posadas, el canto de villancicos y otras expresiones propias de la piedad popular.

“Es un tiempo de fe en el que el amor de Dios irrumpe en nuestra historia como signo de paz, salvación y misericordia, invitándonos a dejarnos abrazar por su Amor hecho carne y a ser signos de su presencia en nuestros hermanos”, señaló.

En un segundo momento, Mons. Wong destacó que el Adviento “prepara para el futuro”, es decir, para “la espera de la segunda venida de Jesucristo”.

En esta perspectiva, invitó a vivirlo como “un tiempo de caridad que exige al futuro presbítero desarrollar una capacidad equilibrada y madura para amar al prójimo” a través del apostolado o el servicio comunitario.

El tercer Adviento consiste en “vivir el presente, reconociendo la presencia diaria de Dios en nuestras vidas”, por lo que advirtió que es necesario estar “siempre en vela para reconocerlo y caminar por sus sendas de verdad, justicia y amor”.

Sobre este punto, Mons. Wong los instó a “no temer la mirada de Dios, que desea releer junto a cada uno su propia historia, llevándolos al corazón donde florece de nuevo toda esperanza”.

Al concluir, el arzobispo encomendó el camino de los jóvenes a la Virgen María, para que continúe “acompañando a los seminaristas y les ayude a mantener el ritmo de la espera, no solo en este camino de Adviento, sino en toda su respuesta vocacional”.