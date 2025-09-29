El Obispo de Bilbao (España), Mons. Joseba Segura, afirmó que en el seminario cada candidato a sacerdote descubre quién es Cristo para él, durante la Misa con la que se inauguró el curso pastoral 2025-2026.

En la Misa que presidió el 26 de septiembre por el inicio del curso en el seminario diocesano, el prelado resaltó que este lugar “es el espacio donde cada candidato al ministerio descubre, en la oración y el estudio, quién es realmente Cristo para él”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Ese descubrimiento es progresivo y personal. La fe deja de ser herencia recibida, familiar o social, para convertirse en verdad asumida, que conforma el ser y la vida”, subrayó el obispo, según informa el sitio web diocesano este lunes.

“‘¿Quién decís que soy yo?’ Esta pregunta nos acompaña a todos en el caminar de la fe. Y sigue con nosotros durante años, porque nunca se acaba de responder”, continuó Mons. Segura.

Sin embargo, aseguró dirigiéndose a los seminaristas, “los años de vuestra formación en el Seminario son críticos. Y así vais respondiendo día a día, en la capilla, en las aulas, en la convivencia fraterna".

Seminaristas de Bilbao. Crédito: Diócesis de Bilbao.

Las más leídas 1 2 3 4 5



Este año, prosiguió el obispo de Bilbao, en el seminario diocesano estarán, de lunes a jueves, los seminaristas de Pamplona, para tener un número suficiente para la vida comunitaria con los cinco nuevos seminaristas de Bilbao.

Mons. Segura dijo que, de ese modo, Bilbao y Pamplona “caminan ahora juntos en la formación de nuestros futuros presbíteros. Algunos pueden tener nostalgia de otros tiempos. Otros ven en esto el comienzo de algo nuevo. La pregunta no es qué hemos perdido, o que grandezas añoramos. La pregunta es qué templo está queriendo construir ahora Dios con nosotros”.

Este año, indicó el obispado de Bilbao, se pondrá en marcha un “itinerario vocacional para jóvenes”, que tendrá como una de sus iniciativas las jornadas de puertas abiertas, un viernes de cada mes, en el que otros jóvenes pueden acercarse al seminario para conocerlo.

Estas jornadas se realizarán los días 10 de octubre, 7 de noviembre, 19 de diciembre, 9 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, 17 de abril, 15 de mayo y 19 de junio.

El equipo de formación del Seminario de Bilbao lo lidera el rector, P. Ignacio Fernández Méndez (Rector); seguido del formador P. Carlos Olabarri Echevarria, junto a los directores espirituales P. Borja Uriarte Corral y P. Néstor Aras Grence.