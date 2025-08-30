El Arzobispado de Paderborn en Alemania inaugura este fin de semana un nuevo proyecto formativo: en el denominado Leocampus, los candidatos al sacerdocio podrán convivir en el futuro con estudiantes de teología, hombres y mujeres, y con jóvenes adultos que estén cursando un año de orientación cristiana.

Los responsables presentan el modelo como respuesta al descenso del número de vocaciones.

En el tradicional Leokonvikt, fundado en 1895 en memoria del Papa León XIII, vivían antes más de 150 estudiantes que se preparaban para el sacerdocio. Hoy en día, la comunidad del seminario de Paderborn solo cuenta con 13 candidatos al sacerdocio.

Stefan Kendzorra, director del seminario, habló con Vatican News sobre las dificultades de formar una comunidad propia con un número tan reducido de personas.

El nuevo campus tiene capacidad para un total de 16 residentes. Ocho habitaciones están destinadas al año de orientación, seis de las cuales están ocupadas actualmente.

El concepto de “laboratorio”

Kendzorra describe a Vatican News el modelo como una especie de “laboratorio” en el que los seminaristas, los estudiantes de teología y los participantes en el año de orientación se reúnen ya durante su formación y prueban juntos nuevas formas de trabajo pastoral.

Según los responsables, el proyecto se basa en las directrices vaticanas para la formación sacerdotal de 2016, la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Al mismo tiempo, se hace hincapié en que se han incorporado deliberadamente otros elementos.

En la implementación participan diversas instituciones eclesiásticas y científicas, entre ellas la Facultad de Teología de Paderborn, la Universidad Católica, la Comunidad Universitaria Católica y el Instituto Adam Möhler para el Ecumenismo.

Parte de una tendencia más amplia

Ya existen modelos de convivencia similares en otras diócesis alemanas, como en Münster, donde desde 2021 conviven estudiantes de diferentes disciplinas con seminaristas. Allí también se está intentando responder al descenso del número de candidatos al sacerdocio con nuevas formas de convivencia.

El descenso es evidente en todo el país: en 2024, menos de 50 hombres fueron ordenados sacerdotes en toda Alemania, una cifra sin precedentes. Varias diócesis han cerrado o fusionado sus seminarios.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA Deutsch