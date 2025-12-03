La Archidiócesis de Pamplona y Tudela (España) pone en marcha “cenas FAV”, una iniciativa que sienta a la mesa de las familias católicas a un seminarista para acercar la vocación sacerdotal y fortalecer la comunión diocesana.

Se trata de una propuesta conjunta de la Delegación de Pastoral Vocacional y la Delegación de Familia y Vida de la archidiócesis cuyas siglas, FAV, responden a Familia, Acogida y Vocación.

La iniciativa “quiere ser una respuesta concreta y viva, promoviendo una cultura vocacional donde cada familia, dese la sencillez de su hogar, se sienta parte activa en el acompañamiento y la oración por las vocaciones”, tal y como informa la archidiócesis.

La Archidiócesis de Pamplona y Tudela cuenta con cerca de 125 seminaristas mayores para quienes se prevé que cada mes puedan acudir al menos una vez a cenar a casa de una familia de la diócesis "para compartir con ella su testimonio, su experiencia y su camino de fe”.

Así, tras una distendida conversación durante la cena, está previsto un momento de oración en común en el que se pida por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada.

El Arzobispado de Pamplona y Tudela persigue un doble objetivo con esta iniciativa: "Acompañar con cercanía y oración a los seminaristas, fortaleciendo su vocación en un clima de comunidad” y "sembrar en los jóvenes una mirada abierta y positiva hacia la vida sacerdotal y religiosa, ayudándoles a descubrir que decir ‘sí’ al Señor es un camino real, alegre y posible”.

El trabajo conjunto de las delegaciones de Familia y Vida y Pastoral Vocacional es entendido como “un ejemplo concreto de cómo la pastoral de la vocación y la pastoral familiar pueden caminar de la mano, poniendo en el centro la llamada universal a la santidad y el acompañamiento a quienes están discerniendo su camino”.

Las familias interesadas en participar en esta iniciativa han de ponerse en contacto con la Delegación de Familia y Vida o escribir al correo familia@iglesianavarra.org .