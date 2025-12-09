El Vaticano ha dado un paso más hacia la digitalización de sus recursos con la publicación del primer Anuario Pontificio en línea que permitirá acceder de forma inmediata y actualizada a la información oficial sobre la estructura y autoridades de la Iglesia Católica en todo el mundo.

Según ha informado la Secretaria de Estado en un comunicado, la obra de referencia que recoge la organización completa de la Iglesia católica estará disponible por primera vez también a través del ordenador o del teléfono móvil.

El nuevo portal, accesible en annuariopontificio.catholic , permitirá consultar datos actualizados en tiempo real, una novedad absoluta en una obra que, aunque mantiene su versión impresa, había permanecido invariablemente ligada al papel durante décadas.

Un paso decisivo en la modernización de los instrumentos informativos del Vaticano

La digitalización supone un paso decisivo en la modernización de los instrumentos informativos del Vaticano y en la accesibilidad pública a datos certificados sobre la estructura eclesial.

La historia del Anuario Pontificio se remonta al siglo XVIII, aunque sus raíces más antiguas están en el Liber Pontificalis, la colección medieval que describía la vida de los Papas. La edición moderna comenzó a tomar forma en el siglo XIX y adquirió oficialmente su nombre en 1860.

Desde 1885, bajo el pontificado de León XIII, la Tipografía Vaticana inició su publicación semioficial, convertida en oficial a partir de 1899. A lo largo del siglo XX la obra creció con secciones dedicadas a la Curia Romana, las diócesis del mundo, las representaciones diplomáticas y los organismos eclesiales, consolidándose como la guía institucional más completa de la Iglesia universal.

La versión digital marca una transformación profunda, no solo por el soporte, sino por las funciones que incorpora.

La plataforma permitirá actualizar de inmediato cada cambio en la Curia, en las diócesis o en los nombramientos episcopales, lo que la convierte en una herramienta sin precedentes para quienes necesitan información precisa y verificable.

Incluye, además, un sistema de búsqueda avanzada por nombre, cargo, país o responsabilidad, así como un diseño pensado para un uso ágil tanto en ordenador como en dispositivos móviles.

El proyecto fue presentado este lunes al Papa

El proyecto fue presentado este lunes al Papa por el Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, Mons. Edgar Peña Parra; el secretario del Dicasterio para la Comunicación, Mons. Lucio Adrián Ruiz; y un equipo de colaboradores de ambos organismos.

El Papa León XIV realizó personalmente el primer acceso al sistema. Tras recorrer la interfaz guiado por los responsables del proyecto, dirigió unas palabras: “Les agradezco este trabajo, que será de gran utilidad para muchos que trabajan al servicio de la Iglesia. Les animo a continuar con este espíritu de servicio, para que lo que nace con cuidado y atención se convierta con el tiempo en una ayuda aún mayor”.

El Pontífice subrayó el carácter pastoral de la iniciativa, concebida para facilitar la misión de toda la Iglesia. Crédito: Vatican Media

Por su parte, el Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, el venezonalo Mons. Peña Parra, destacó el alcance institucional del proyecto: “La digitalización del Anuario Pontificio representa un paso significativo en el camino de renovación de los instrumentos de servicio de la Santa Sede. […] Ofrecer un acceso inmediato y fiable a la información sobre la vida de la Iglesia significa poner la tecnología al servicio de la misión eclesial”. La nueva plataforma, añadió, “fortalecerá la coherencia y la claridad de la comunicación institucional”.

El desarrollo técnico ha sido liderado por el Dicasterio para la Comunicación, responsable del diseño de la infraestructura digital, la creación del repositorio central de datos y su integración con la información certificada de la Oficina Central de Estadística de la Iglesia, una entidad del Vaticano que se encarga de recopilar, organizar y publicar datos numéricos sobre la Iglesia Católica a nivel mundial.

Una herramienta fundamental para la vida interna de la Iglesia

El nuevo Anuario Pontificio digital aspira a convertirse en una herramienta fundamental para la vida interna de la Iglesia y para quienes trabajan en su entorno.

La Santa Sede explicó que esta plataforma “será especialmente útil para los dicasterios de la Curia Romana, las nunciaturas apostólicas y las conferencias episcopales, pero también para institutos religiosos, universidades, centros de investigación y periodistas que recurren a información verificada para su labor”.





