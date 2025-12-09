El próximo miércoles 17 de diciembre se cumplen 89 años del nacimiento de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, y la Basílica Nuestra Señora de la Merced, en Buenos Aires, será escenario de un concierto de música sacra dedicado al pontífice argentino fallecido el 21 de abril pasado.

Se trata de una función especial que reunirá obras históricas. Además se estrenará la cantata Sacra Nican Mopohua dedicada al Papa Francisco, compuesta por Pedro Chemes e interpretada por músicos destacados y grupos corales.

La cita es a las 20:00 horas y el acceso es libre y gratuito. El evento se desarrolla en el marco de los 300 años de música sacra en Latinoamérica y busca resaltar la herencia jesuita y el diálogo entre culturas a través de la música.

El repertorio incluye obras de dos compositores italianos: los misioneros jesuitas Doménico Zipoli y Roque Ceruti, fundamentales en el barroco musical del Virreinato del Perú.

De la obra de Zipoli se podrán apreciar los Salmos de Vísperas y de Roque Ceruti se interpretará la obra Hoy que Francisco reluce.

Tras la ejecución de las obras históricas, se procederá al estreno de la Cantata Sacra Nican Mopohua, inspirada en la tradición jesuita y escrita en náhuatl —lengua indígena hablada en el territorio de México— y castellano. Ligada al pensamiento de Francisco, la obra busca “tender puentes” entre las raíces indígenas y la herencia católica aportada por los jesuitas.

La interpretación estará a cargo del Coro Nacional de Música Argentina y el Ensamble Interamericano Contemporáneo, un grupo creado especialmente para la ocasión, que reúne a músicos de las principales orquestas de Buenos Aires, bajo la dirección del maestro Federico Ciancio.

El ingreso es por orden de llegada hasta completar el aforo del templo. El evento cuenta con el apoyo de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, el Arzobispado de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Universidad Nacional Autónoma de México.