Fragmentos como Un bel dì vedremo, de Madama Butterfly de Puccini, o Prendi, quest’è l’immagine de La Traviata de Verdi, invitarán a la reflexión sobre el sentido del Adviento en un evento organizado en Madrid (España) por la Fundación Operística de Navarra, la Fundación Pablo VI y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.

Bajo el título “Dios en la Ópera”, este proyecto busca ayudar a los espectadores a prepararse para la Navidad a través de la belleza de la cultura y de las grandes obras maestras del siglo XIX.

La cita, que cuenta con la participación de solistas de recorrido internacional, tendrá lugar el próximo 3 de diciembre —primer miércoles de Adviento—, en el Auditorio Herrera Oria de la Fundación Pablo VI de Madrid.

Javier Otero de Navascués, presidente de la Fundación Operística de Navarra y artífice de esta iniciativa, expresó en conversación con ACI Prensa su deseo de que quienes asistan al concierto “salgan elevados”.

El espectáculo contará con un narrador que irá desvelando el sentido católico de cada fragmento, invitando al público a reflexionar sobre el misterio del nacimiento de Cristo.

“Cada pieza está relacionada con el Adviento. Por ejemplo, en el aria de Madama Butterfly, ella lleva tres años esperando que vuelva su esposo, el capitán Pinkerton. Espera con ilusión y con fe, al igual que nosotros esperamos la venida del Niño Jesús”, explica Otero de Navascués.

El presidente de la Fundación Operística de Navarra —institución fundada en 1997 sobre principios cristianos—, busca transmitir que, “acercándote a Dios, puedes disfrutar también de la belleza”. Y precisamente en este proyecto, concebido como “un producto artístico de calidad”, se ofrece la oportunidad de hacerlo.

Después de haberse celebrado el año pasado en la Catedral de Sigüenza y en un Monasterio Cisterciense del siglo XII con el programa “Plegarias en la ópera”, este proyecto aterriza este año en la capital española con motivo de la Navidad.

“En el siglo XIX, Dios todavía estaba presente en todas las manifestaciones: era el centro de la cultura, la música y de la pintura. Lamentablemente esto se ha perdido en el siglo XXI, dejando un hueco vacío. Si quitas el bien y quitas a Dios, quitas también la luz, por eso es bonito que se vea la presencia de Dios en estas obras maestras”, explica el experto en ópera.

Otero de Navascués lamenta que hoy “hay manifestaciones culturales que parece que están muy reñidas con la espiritualidad, cuando indudablemente toda la historia de la humanidad, desde el nacimiento de Jesucristo, está llena de belleza nacida de la fe”.

“Creo que hay que reivindicar eso, que la cultura es parte de la belleza creada por Dios y que cuanto más elevada sea la manifestación artística, más te acerca al Señor”, agrega.

Tras el concierto de Navidad, están previstos otros dos: uno en Cuaresma, el 19 de febrero, y otro en Pascua, el 26 de abril del próximo año. Puede sacar las entradas aquí.