Nicolás Maduro volvió a “adelantar” este año la Navidad en Venezuela, que según el cuestionado presidente, comenzaría el 1 de octubre.

En una intervención la semana pasada en su programa televisivo Con Maduro +, el jerarca chavista indicó que va a “aplicar la fórmula de otros años” en las que mandó a que las celebraciones navideñas inciaran hasta dos meses antes de lo habitual.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad, (...) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela”, vociferó Maduro.

“Otra vez este año la Navidad arranca el 1 de octubre con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas, hallacas”, agregó.

Esta práctica del chavismo ha sido recurrente en los últimos años. Maduro ya había decretado un inicio anticipado de la Navidad en 2019, 2020, 2021 y 2024; siempre en medio de coyunturas y tensiones políticas y sociales, como este año ocurre con el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe, en un operativo antinarcóticos que ha sido ampliamente criticado por el régimen venezolano.

Hasta ahora, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) no ha emitido ninguna declaración sobre las declaraciones de Maduro. Sin embargo, cuando en 2024 ocurrió lo mismo, el Episcopado publicó un comunicado manifestando que esta fiesta cristiana “no debe ser utilizada con fines propagandísticos, ni políticos particulares”.

“La Navidad es una celebración de carácter universal que conmemora el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. El modo y el tiempo de su celebración competen a la autoridad eclesiástica, que vela por mantener el verdadero espíritu y significado de este acontecimiento de riqueza espiritual e histórica, pues marca el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo”, remarcó la CEV.

Asimismo, los obispos ratificaron que la Navidad es un tiempo “de reflexión, paz y amor, y debe ser respetada como tal”.

La Iglesia en Venezuela recordó que el tiempo de Navidad inicia el 25 de diciembre y termina el día de la Epifanía del Señor, cada 6 de enero.