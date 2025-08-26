El primer obispo nombrado por el Papa León XIV en Venezuela recibió la consagración episcopal y tomó posesión de la Diócesis de San Carlos el sábado 23 de agosto, en una Misa a la que asistió una multitud de fieles.

Mons. Alexander Rivera Vielma, desde ese día Obispo de San Carlos, estuvo acompañado por los obispos de Venezuela, sacerdotes religiosas, miembros de apostolados y público en general, en la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Mérida y principal consagrante, Mons. Helizando Terán, y realizada en el Coliseo José Miguel Pandare de la Ciudad Deportiva de San Carlos.

La Misa de consagración episcopal del primer obispo nombrado por el Papa León XIV en Venezuela. Crédito: CEV



De acuerdo a la nota de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), con el Arzobispo de Mérida concelebraron la Eucaristía Mons. Alberto Ortega, Nuncio Apostólico en Venezuela, y Mons. Jesús González de Zárate, Arzobispo de Valencia y presidente de la CEV.

Al comienzo de la celebración, Mons. Ortega agradeció al Papa León XIV el nombramiento de Mons. Rivera, su cercanía al pueblo de Venezuela, y dio gracias también al P. Jhonluis Garabán, quien se desempeñó como administrador diocesano de San Carlos desde el 20 de agosto de 2024.

“Nuestra enseñanza ha de ser cristalina, sin contaminarse de ideologías”

En su homilía, Mons. Terán destacó que el servicio de obispo es exigente y debe estar centrado en el anuncio fiel de la Palabra de Dios. “El agua de nuestra enseñanza ha de ser cristalina, sin contaminarse de ideologías ni acomodos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor”, subrayó el Arzobispo de Mérida.

Mons. Alexander Rivera, ya consagrado como Obispo de San Carlos en Venezuela. Crédito: CEV.



“Ama, de manera muy particular, a los más pobres, a los indefensos, a los que nada tienen; recuerda que los pobres son sacramento vivo de Cristo Jesús”, alentó el prelado al nuevo obispo.

“Lo miró con amor”

Tras recibir el Evangeliario, el anillo, la mitra y el báculo episcopal, el nuevo obispo –que ha escogido como lema episcopal la cita bíblica de Marcos 10 “Lo miró con amor”– agradeció a todos y explicó que eligió “esa frase no por azar, sino porque se fue amasando entre rezos y oraciones de gente que ni siquiera con una convicción profunda de lo que significa la Eucaristía, incluso de gente que jamás ha leído la Biblia, saben que esa es la forma con la cual el Señor nos ama”.

Mons. Alexander Rivera, postrado durante la Misa de su consagración episcopal en Venezuela. Crédito: CEV



“A mí me ha mirado así desde siempre, ahora con el encargo de ser obispo, me pide que esa y no otra, es la manera con la que debo mirar. No dudo que esa mirada de Dios se ha hecho realidad con motivo de mi ordenación episcopal, Él no solo me ha mirado a mí, es que nos ha mirado a todos”, afirmó el nuevo Obispo de San Carlos.

¿Quién es el nuevo Obispo de San Carlos en Venezuela?

Mons. Alexander Rivera es el nuevo Obispo de San Carlos en Venezuela, el primero que nombró en este país el Papa León XIV. Nació el 6 de marzo de 1974 en Mérida. Tiene 51 años.

Uno de los momentos de la consagración episcopal de Mons. Alexander Rivera. Crédito: CEV.



Hasta antes de ser nombrado era vicario general y párroco de San Miguel Arcángel de El Llano, en la Arquidiócesis de Mérida.

También se desempeñaba como juez del Tribunal Eclesiástico Arquidiocesano, miembro del Consejo Presbiteral, del Colegio de Consultores, del Consejo de Asuntos Económicos y del Capítulo Metropolitano de Mérida.

Fue rector y profesor en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Mérida, donde también completó sus estudios filosóficos (1991-1994) y teológicos (1994-1998).

El nuevo Obispo de San Carlos recibe el saludo de uno de sus hermanos en el episcopado. Crédito: CEV.



El 19 de septiembre de 1998 fue ordenado sacerdote, incardinándose en la Arquidiócesis de Mérida. Después de un período de ministerio pastoral fue enviado a Roma, donde en 2004 obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Lateranense.

En 2010 se graduó en Ciencias Gerenciales de la Universidad Internacional del Caribe, en Curazao.