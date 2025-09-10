Para celebrar a Nuestra Señora del Valle, patrona del oriente de Venezuela, miles de fieles se reunieron en el Campo Eucarístico de la isla de Margarita para participar en la Misa solemne oficiada por el Nuncio Apostólico en Venezuela, Mons. Alberto Ortega Martín.

La Virgen del Valle es patrona de la región oriental de Venezuela, de los pescadores y de la Armada Venezolana. Cada año, miles de peregrinos acuden a la Basílica para venerar a la Santísima Virgen, cuya imagen llegó a las costas del país en el siglo XVI.

Desde la explanada, ubicada a escasos metros de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, Mons. Ortega manifestó el 8 de septiembre “el saludo, la cercanía y la bendición del Papa León XIV”. Concelebraron la Eucaristía el Obispo de Margarita, Mons. Fernando Castro, y el Arzobispo de Caracas, Mons. Raúl Biord.

El Nuncio Apostólico pidió a los venezolanos dar gracias a Dios “por el don de la Virgen María, que Él mismo eligió como su Madre” y cuya natividad la Iglesia Católica recuerda también cada 8 de septiembre. En Venezuela, este día se recuerda también la aparición de la Santísima Virgen al cacique Coromoto.

“No estamos solos. Dios nos ama. Dios ha venido a nuestro encuentro para acompañar con ternura y con potencia también el camino de nuestra vida. Vivimos una historia que es historia de salvación. Una historia en la que porque el Señor está presente y nos ama, todo nos sirve para el bien”, dijo Mons. Ortega en su homilía.

Además, indicó que la misión de todos los bautizados es “continuar la obra de Jesús en el mundo” y ser testigos del amor de Dios y de la esperanza “en un mundo que tanto lo necesita”. A nivel local también, los católicos de Venezuela están llamados a ser “testigos de esperanza, peregrinos de esperanza”.

Luego de la Misa, Mons. Castro manifestó su agradecimiento por la presencia del Nuncio Apostólico y del arzobispo de Caracas. Además, agradeció la generosidad de todo el pueblo margariteño que hace posible cada año las celebraciones en honor a su patrona.

“Hemos donado, en definitiva, todo lo que somos y tenemos. Que Dios los bendiga a todos y estoy seguro de que este será un preludio de una evangelización más profunda, para que vivamos todos la alegría del Evangelio. Que la Virgen del Valle siempre los acompañe”, expresó el obispo de Margarita.