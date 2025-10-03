Un abeto rojo de la provincia autónoma de Bolzano y un pesebre de Salerno adornarán la Plaza de San Pedro durante la próxima Navidad, según informó la Gobernación del Vaticano este viernes.

El árbol, proveniente de la provincia autónoma de Bolzano, en Trentino-Alto Adigio, y ofrecido por los municipios de Lagundo y Ultimo, se elevará hasta 27 metros en la Plaza de San Pedro.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El pesebre que se instalará en la plaza más representativa del Vaticano es originario de la provincia de Salerno, en Campania, donde se ubica la Diócesis de Nocera Inferiore-Sarno.

Como es habitual, tendrá elementos típicos de la zona. En esta ocasión, se podrá contemplar una reproducción del baptisterio paleocristiano de Nocera Superiore, junto con la fuente Helvius situada en Sant'Egidio del Monte Albino y una casa típica de los patios del Agro nocerino.

El belén también integra símbolos religiosos, elementos del territorio y figuras ejemplares de la espiritualidad local. Así, en la planta baja del misterio donde se evoca el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, se representa a un pastor con los rasgos del Siervo de Dios Don Enrico Smaldone, “junto con dos niños, que está a punto de subir una escalera que indica a Cristo como único centro del camino educativo”.

Smaldone fue ordenado sacerdote en 1941, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En 1949, tras ver la película La ciudad de los muchachos, protagonizada por Spencer Tracy y Mickey Rooney, decidió emprender una labor similar en favor de los huérfanos de guerra y los niños abandonados.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El pesebre que se instalará en la Plaza de San Pedro también lo integra “una casa que recuerda los patios típicos de las viviendas locales, con un amplio portal de toba gris de Nocera, que da acceso a una amplia estancia”.

Hay un cuadro de la Virgen de las Tres Coronas de Sarno, vocación muy arraigada en la zona, “cuya imagen ha sido realizada por los maestros floristas de la Infiorata di Casatori”.

También estará presente San Alfonso María de Ligorio, fundador de los redentoristas y doctor de la Iglesia, “sentado al clavicordio y contemplando el misterio de la Encarnación, mientras entona Tu scendi dalle stelle (Tú bajas de las estrellas), un villancico compuesto por el santo italiano.

En esa estancia se colocará “un reloj de péndulo que recuerda cómo San Alfonso repetía un Ave María con cada campanada”.

El centro de la instalación se reserva a la Sagrada Familia, junto a buey y la mula, ante quienes los tres Reyes Magos se postran en adoración. Una pastora ofrece al Niño delicias del territorio diocesano: verduras, alcachofas, nueces, cebollas de Nocera, tomates San Marzano, tomates Corbarino, mientras dos gaiteros tienen la tarea de acompañar la escena con música.

Entre otros personajes, se han tomado los rasgos del Siervo de Dios Alfonso Russo para dar vida a otro pastorcito, como símbolo del valor del sufrimiento y el voluntariado. Russo fundó la Pía Unión de Enfermos de Cristo Salvación cuyo carisma es el de la “santificación y valorización del sufrimiento vivido como vocación y misión en la Iglesia”.

Al fondo de la escena que se recreará en la Plaza de San Pedro, un pescador con un gran ancla, señalará la Puerta Santa abierta de la Basílica de San Pedro, símbolo del Jubileo. A la escena no le faltará “una gran estrella cometa luminosa con su cola en forma de ancla”.

El Aula Pablo VI del Vaticano será ornamentada con un pesebre elaborado en Costa Rica bajo el lema “Nacimiento Gaudium”, obras de la artista Paula Sáenz Soto que quiere “lanzar un llamamiento al mundo para que se proteja la vida desde su concepción”.