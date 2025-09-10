Mientras los fieles continúan celebrando la canonización de San Carlo Acutis, un mosaico de 1.000 piezas del nuevo santo, elaborado con soldaditos de juguete, Pokémon, cordones de zapatos y otros objetos sorprendentes, cuelga en Roma.

El artista Johnny Vrba, al conocer la historia de Acutis, se inspiró para crear un retrato del santo con elementos reconocibles que contaran visualmente su vida. Hasta ahora ha elaborado y presentado dos retratos de Acutis para ayudar a los jóvenes católicos a acercarse al primer santo millennial.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Cada figura, cada juguete, cada cosa pegada en la obra tiene un significado y un propósito. Todo está ahí por una razón. Cada pieza está numerada, como dice la Escritura: ‘Él no solo nos ha contado, nos ha numerado. Ha contado hasta los cabellos de nuestra cabeza’”, dijo Vrba a CNA —agencia en inglés de EWTN News—.

Johnny Vrba con su retrato de Carlo Acutis en Asís, Italia. Crédito: Foto cortesía de Johnny Vrba.

Descubriendo a un “santo ordinario pero extraordinario”

Vrba creció en una familia católica, pero no se comprometió del todo con su fe hasta que un viaje inesperado transformó su relación con Cristo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En 2020, durante un programa de estudios en el extranjero que lo llevaba en barco hacia Shanghái (China), estalló la pandemia de COVID-19. “El viaje no salió como estaba planeado, pero en medio de esa incertidumbre conocí al Señor por primera vez de una manera muy fuerte”, recuerda.

Tras esa experiencia, se involucró en labores misioneras y retomó el arte, que siempre le había atraído. Combinó pintura, dibujo y construcción de pequeños objetos para crear retratos de Jesús con la corona de espinas: uno hecho de corchos de vino, en alusión al milagro de Caná, y otro con soldaditos de juguete.

Vrba unió la fe y el arte para crear un par de retratos de Jesús con la Corona de Espinas. Uno está hecho con corchos de vino para representar el milagro de Jesús en Caná, y el otro con soldaditos de juguete. Un amigo de Vrba le habló de Acutis, lo que inspiró los próximos pasos del joven artista.

“Nunca había oído hablar de Carlo Acutis. Estaba totalmente fuera de mi radar”, dijo Vrba. “Luego lo investigué y pensé: 'Tiene cosas muy similares a mi historia y sincronicidades'. Como acercar a sus padres a la fe y llevarlos a misa. Luego, su interés por la tecnología, la filmación y los animales, como sus perros y gatos. Es un santo tan común, pero extraordinario”.

El mosaico de San Carlo Acutis en proceso de creación. Crédito: Foto cortesía de Johnny Vrba

"Empecé a soñar con cómo luciría una pieza", dijo Vrba. Decidió que su próxima escultura sería una imagen que Acutis hizo de juguetes, porque "Carlo habría jugado con mandos de videojuegos y a Pokémon y Mario".

“El primer santo millennial”

Crear el mosaico no fue tarea fácil. Vrba tuvo que conseguir miles de soldados y juguetes de calidad, pintarlos y pegarlos meticulosamente en su lugar. El resultado fue el mosaico de 20 kilos llamado "El primer santo millennial".

“Cada juguete tiene un significado y un propósito”, dijo Vrba. Muchos de los soldados están girados hacia una figura de la crucifixión para representar “la cultura de la muerte”. Son “figuras flácidas, aburridas, de colores, grises, blancas y negras, todas apuntando a la cruz, a Jesús”.

También hay soldados coloridos que miran hacia afuera, evangelizan y están llenos de la alegría del Evangelio. Las 163 figuras coloridas representan a los cristianos que luchan contra la cultura de la muerte y también los 163 milagros eucarísticos que Acutis documentó en su sitio web.

La escultura también esconde docenas de "huevos de Pascua" que los espectadores podrían pasar por alto, incluyendo un delfín y varios personajes Pokémon que insinúan el animal y el juego favorito de Acutis. El fondo es incluso un campo de fútbol para representar su pasión por este deporte.

La gente se siente atraída por el escritorio de la computadora. Tiene un saxofón, la Biblia, un mapa del mundo, un refresco y sus perros y gatos a su alrededor, donde solía trabajar en su pequeño puesto. Se integra a la perfección con la pieza; nadie lo notaría, pero al girar la cabeza se puede ver.

“Entonces se integran ambos milagros”, dijo Vrba. El milagro de Mattheus, un niño brasileño que se curó de un defecto congénito que le causaba dificultad para comer, está representado con pequeñas figuras de bistec y papas fritas, porque fue la primera comida que pudo consumir después de que su madre le pidiera a Acutis que intercediera por su hijo.

La escultura incluye una bicicleta para representar el milagro que salvó a Valeria Valverde, una joven costarricense que sufrió una grave lesión en la cabeza tras un accidente de bicicleta en Florencia. La bicicleta de juguete se coloca sobre la cabeza de Carlo, donde se la fracturó y sufrió una hemorragia cerebral. Después de que su madre rezara ante la tumba de Acutis, se recuperó por completo.

El artista Johnny Vrba presenta la obra comisionada por Carlo Acutis a los niños de la parroquia de San Carlo Acutis en Chicago. Crédito: Foto cortesía de Chicago Catholic.

Una misión que va más allá del arte

Vrba creó el mosaico original para la madre de Acutis, el cual planeaba entregarle durante una reunión en su canonización en abril. Tras posponerse debido al fallecimiento del papa Francisco, la reunión se canceló. Dado que la pieza ya había viajado a Italia, Vrba decidió llevarla a la iglesia donde está enterrado Acutis en Asís.

La escultura recorrió la ciudad, donde Vrba la mostró a los peregrinos y la colocó en lugares donde Acutis solía estar. Tras su éxito, fue adquirida y colocada en el centro juvenil del Vaticano.

Durante su estancia en Asís, Vrba también conoció a varios feligreses de la parroquia de San Carlos Acutis en Chicago, la única iglesia en Estados Unidos que lleva el nombre de Acutis. Un feligrés encargó una réplica de la pieza que Vrba creó, con aún más detalles que el original.

Inspirado por la cita de Acutis: «Todos nacemos originales, pero muchos morimos como fotocopias», Vrba asegura que cada obra de arte, incluso las réplicas, es diferente. «Quiero que cada pieza sea única, porque cada persona es única. Muere como un original, no como una fotocopia».

Vrba presentó el original durante el Jubileo de la Juventud y la réplica a los niños de la parroquia de San Carlos Acutis. Cuando los niños ven la escultura que tanto le encanta a Vrba, se dan cuenta de que «cada figura tiene una misión especial, y cada uno de nosotros en la Iglesia [tiene] una misión especial. Fuimos creados con un propósito. Somos el alma de la Iglesia».

Quiero crear arte que la gente no solo mire, sino que lo mire dentro. Y es la mayor alegría de mi vida cuando los niños se acercan y pueden tocar cosas, pulsar botones, tocarlas e interactuar con ellas. Me encanta verlos mirar dentro.

Vrba trabaja actualmente en cuatro piezas que se exhibirán en la Semana del Arte de Miami en diciembre, incluyendo retratos de San Juan Pablo II y del recién canonizado San Pier Giorgio Frassati. El arte de Vrba será una de las pocas, si no la única, piezas religiosas en esta exposición mayoritariamente secular.

El objetivo sería usar esas piezas en parroquias escolares, parroquias independientes, iglesias y cualquier misión católica para predicar la vida de los santos. Añadió: "La misión es hablar y evangelizar, y sobre todo, convencer del llamado universal a la santidad de forma artística… utilizando objetos domésticos y juguetes comunes que la gente reconoce".

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.