En el marco de la canonización de este 7 de septiembre, la Iglesia en Panamá anunció oficialmente la creación de la Parroquia Carlo Acutis en el sector de Nuevo Tocumen, un hecho histórico que busca acompañar de manera especial a adolescentes y familias.

El anuncio fue dado por el Arzobispo Metropolitano, Mons. José Domingo Ulloa, durante la Misa celebrada en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, que se llenó de cantos y aplausos de los jóvenes de la Capilla Jesús Buen Pastor, comunidad que se convertirá en la nueva parroquia.

“En Panamá sentimos a Carlo como un hermano cercano y un intercesor privilegiado de nuestros adolescentes y jóvenes”, expresó Mons. Ulloa, subrayando que la vida del nuevo santo “nos dice que la santidad es un privilegio de todos, una llamada universal, para cualquiera que viva con auténtica fe”.

El prelado recordó que Acutis fue “instrumento de evangelización en el mundo digital” y que su testimonio enseña que “la santidad es posible en la vida cotidiana: con jeans y zapatillas, un celular en el bolsillo y una computadora en las manos, pero siempre con el corazón en Cristo”.

Mons. Ulloa también envió un mensaje a Antonia Salzano, madre de San Carlo, asegurándole: “Querida Antonia, en nombre de la Iglesia que peregrina en Panamá y en el mío propio, quiero unirme a la alegría inmensa que embarga su corazón y el de toda la Iglesia universal por la canonización de su hijo”.

Sobre la futura parroquia, destacó que la comunidad de Jesús Buen Pastor “comenzó como una sencilla capilla en hogares y parques de un residencial, y hoy es un signo de esperanza para la juventud panameña, inspirada por el testimonio de Carlo”.

La nueva parroquia estará acompañada pastoralmente por el P. Jonathan Pulido junto a los vicarios Wilder Beltrán y Julián Vargas. Contará con una amplia vida pastoral que incluye catequesis, grupos juveniles, pastoral familiar y social, así como movimientos eclesiales como el Camino Neocatecumenal, Emaús y la Legión de María.

Finalmente, el Arzobispo aseguró que esta parroquia será un recordatorio permanente de que “la santidad no es un ideal lejano, sino una vocación posible aquí y ahora”.