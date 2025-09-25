Para esta Navidad el Vaticano instalará, en el Aula Pablo VI, un pesebre provida con la imagen de la Virgen María embarazada y 28.000 cintas que simbolizan vidas salvadas del aborto gracias a la oración e instituciones que ayudan a la mujer.

La obra monumental, titulada Gaudium (Gozo), pertenece a la artista costarricense de arte sacro Paula Sáenz, quien contó en entrevista con ACI Prensa que su obra medirá cinco metros de largo, tres de profundidad y dos metros y medio de alto. Fiel a la tradición, el nacimiento incluirá a San José, los Reyes Magos, pastores y animales; pero introduce un detalle novedoso: dos imágenes intercambiables de la Virgen María.

Paula explicó que antes del 25 de diciembre, durante el Adviento, se presentará una imagen de la Virgen embarazada, signo de la “dulce espera”. Llegada la Nochebuena, esa figura dará paso a otra María en “estado de adoración”, cuando el Niño Jesús sea recostado en la cuna.

Bajo la paja y el musgo del portal se colocarán 28.000 cintas que representan vidas salvadas del aborto gracias a la oración y el acompañamiento de 40 Días por la Vida, una iniciativa internacional que organiza campañas de oración y ayuno frente a centros de aborto para pedir el fin de esta práctica. Además del Instituto Femenino de Salud Integral (IFEMSI) de Costa Rica que ayuda a mujeres embarazadas en situación vulnerable .

Según la artista, este gesto busca ser “un grito del cielo de ‘salvemos, cuidemos la vida desde el vientre’”. Paula lamentó que en la actualidad “hay una negación en que es un ser humano lo que está dentro del vientre, entonces [su obra] es como visibilizar eso a través del Vaticano”.

“En estos tiempos he visto, a través de muchos eventos que han pasado, que hemos caído como en esa cultura del yo. Importa lo que yo quiero. No tener ni esa empatía por los demás, ni pensar tal vez en los demás. Se ha hecho esa cultura de lo inmediato, lo de vivir ya el momento”, explicó.

Por ello, espera que su obra logre “llegue a los corazones de los jóvenes y que vean la importancia de que Jesús también estuvo en el vientre”.

Junto a este gesto, en la cuna donde será colocado el Niño Jesús llevará 400 cintas con intenciones escritas por niños internados en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera. Para Paula, “este sufrimiento de esos niños es lo que va a calentar ese pesebre del Niño Dios”.

Señaló que se pensó como una una forma de tener presente y orar, en especial durante la Navidad, “por las personas que están en un hospital, especialmente los niños, que están ya sea en una enfermedad crónica o terminal”.

Su vocación nació con “un milagro”

La historia de Paula Sáenz está marcada por “un milagro” personal. Durante años, ella y su esposo buscaban tener un bebé, por ello pidió a Dios ese don. Hoy, su hijo tiene 22 años. Aunque confiesa que a pesar de ser católica “no llevaba esa vida de piedad”, al recibir lo que tanto había implorado, profundizó en la fe.

“Lo que yo sé es dibujar, hacer arte, ¿cómo hago para poner esto en tus manos, o sea, ofrecer, darlo como una ofrenda?”, le planteaba a Dios. Fue así que decidió dejar su trabajo de diseño publicitario en una empresa y comenzó a hacer arte sacro.

Paula pintando íconos bizantinos. Crédito: Paula en el Bosque

Su camino la ha llevado a realizar obras tanto en Costa Rica como en el extranjero, entre ellas una escultura de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, para la embajada costarricense en el Vaticano y un mosaico con la imagen de la también conocida como “La Negrita”, entronizada en 2021 en los Jardines Vaticanos.

El pesebre Gaudium nació por iniciativa de Federico Zamora, embajador de Costa Rica ante la Santa Sede quien lo presentó al gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. El embajador precisó a un medio local que el proyecto inicialmente estaba previsto ser instalado para 2027, pero “por cuestiones de prioridad” se adelantó a esta Navidad.

Para Paula, aunque representa un reto, sintió “ese abrazo de Dios, ese abrazo de Dios, ese amor tan grande de Él”.

“Dios va utilizándonos de instrumento para ciertas cosas. Entonces eso es lo que sentí, el amor grande de Dios. Yo dije, ‘Dios mío, esto está pasando de veras’. Que lo adelanten ahora, realmente es un milagro”.

Recomendaciones para orar con el arte

Especialista en arte bizantino y colonial, explica que en su oficio no se pinta: se escribe. ”En realidad los íconos que yo hago son escrituras, así es como se le dice al arte sacro, uno como artista en arte sacro no pinta, sino que escribe, escribe una oración por medio de símbolos, de colores”.

Comentó que antes de comenzar una obra suele “hacer ayuno, oración, tengo que estar en silencio para poder empezar a escribir ese ícono que hago”. Y recomienda a las familias hacer lo mismo al acoger una imagen sagrada en casa: reservarle un lugar especial, bendecirla y rezar ante ella.

“Yo sé que Dios revela a cada uno de nosotros algo diferente. Es como una carta de amor escrita para cada uno de nosotros. Entonces, es eso, nada más abrir el corazón, estar en silencio y llorar frente a eso. Van a ver, repítanlo, lo ven, lo contemplan y ahí Dios va entrando en el corazón”, concluyó.