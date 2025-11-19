El podcast “Laudes con la Gospa”, un espacio de oración que busca acercar a los fieles a la Liturgia de las Horas y a los mensajes de la Reina de la Paz, celebrará su primer año con un concierto especial.

Dirigido por el P. Astolfo Moreno, el proyecto conmemorará este aniversario el viernes 29 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora local), en la parroquia Santo Domingo Savio, en Bogotá.

La información fue dada a conocer en una nota de prensa enviada a ACI Prensa, en la que se detalla que el evento reunirá a los oyentes y a los artistas católicos que han dado vida a las musicalizaciones diarias del proyecto.

El podcast, lanzado el 1 de diciembre de 2024, se ha consolidado como una propuesta de evangelización que ofrece cada mañana una oración completa con salmos e himnos cantados.

Según la nota de prensa, durante su primer año ha publicado 365 episodios consecutivos, con más de 130 himnos originales y 9.125 minutos dedicados a la oración de Laudes, disponibles en plataformas como Spotify y YouTube, y también transmitidos por las emisoras Minuto de Dios.

El P. Astolfo Moreno, fundador del proyecto, subrayó la importancia de esta celebración y el sentido profundo de comunidad que se ha generado: “Llegar a este primer año es un milagro de la oración y la comunidad”.

“Este concierto es para agradecer a cada persona que se ha levantado con nosotros y a cada artista que ha prestado su talento para musicalizar salmos e himnos. Celebrar juntos, presencialmente, es un regreso a las raíces de la comunidad, un abrazo después de 9.125 minutos de oración compartida”, expresó.

El concierto contará con la participación de Efrén Rivera, Angélica María, Santiago Ardila, JoseMaría y Estigma, entre otros artistas que han sido parte del proyecto durante el último año.

El evento también servirá para recaudar fondos que permitan garantizar la continuidad de Laudes con la Gospa.

Las entradas están disponibles en preventa a través de la web de Filotea.



