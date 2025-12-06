Michael Bublé calificó su encuentro con el Papa León XIV el viernes como “uno de los momentos más grandes de mi vida”, y añadió que, mientras se prepara para encabezar el concierto anual de Navidad del Vaticano para los pobres, espera que su ejemplo anime a más personas a hablar abiertamente de su fe.

El cantante ganador del premio Grammy, conocido por su voz aterciopelada y sus populares álbumes de Navidad, dijo que la fe “lo cambia todo en mi vida, cada una de las interacciones”.

“Cuando dices que tienes una fe fuerte, esto sorprende a la gente, lo cual a veces es difícil de entender para mí”, dijo Bublé en respuesta a una pregunta de CNA —agencia en inglés de EWTN News— en una rueda de prensa en el Vaticano el 5 de diciembre.

“Y con la plataforma que tengo, mi esperanza es que… haya un joven que pueda escucharme hoy, que tal vez tenga miedo de compartir su fe o de ser abierto respecto a ella, y que me mire y diga: ‘Vaya, mira a Bublé. No tiene miedo de compartirla’, y quizá eso le dé la fuerza para hacer lo mismo”.

Michael Bublé habló en el Vaticano el 5 de diciembre de 2025 sobre cómo se prepara para cantar el “Ave María” para el Papa León en el concierto de Navidad para los pobres en el Vaticano. Crédito: Courtney Mares/CNA.

Bublé se reunió el viernes con el Papa León XIV junto con otros artistas que participaron en el sexto “Concierto con los pobres” del Vaticano el sábado 6 de diciembre.

“Estoy abrumado”, dijo Bublé. “Esta mañana tuve la oportunidad de conocer al Santo Padre. Para mí, esto era algo que sabía que iba a ser uno de los momentos más grandes de mi vida”.

Este año ha sido la primera vez que un Papa asistió al concierto del Vaticano, que es gratuito y se ofrece a 3.000 personas necesitadas atendidas por organizaciones de voluntariado de toda Roma. Tras el evento, recibirán una cena caliente para llevar y otros artículos de primera necesidad.

“Sabemos que los tiempos son difíciles para mucha gente y que hay mucha oscuridad”, dijo Bublé. “Siento que, cuando tienes fe, tienes tu propia luz piloto. Y las luces pueden apagarse en todas partes, en todas partes, pero si tienes esa fe y tienes esa luz dentro de ti, puedes encontrar tu camino”.

El cantante canadiense dijo a EWTN News después de la rueda de prensa que fue especialmente significativo presentarle al Pontífice a su madre, que fue su maestra de catecismo en la infancia.

“Mucha gente no lo sabrá, pero yo me crié en la Iglesia Católica, y mi madre fue mi maestra de catecismo”, dijo Bublé, quien ha señalado en entrevistas anteriores que no se identifica con una religión organizada en particular.

“La Navidad consiste en celebrar el nacimiento de Cristo y el sacrificio que nos permite a todos tener una vida eterna”, dijo Bublé, al describir cómo la música es central en su vida espiritual.

“La música es un don de Dios”, afirmó. “Hoy hablo con tantas personas sobre lo que es la música como don de Dios”.

El cantante Michael Bublé, ganador del premio Grammy, conocido por su voz aterciopelada y sus populares álbumes de Navidad, dijo que la fe “lo cambia todo en mi vida, cada una de las interacciones”. Se reunió con el Papa León XIV el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Vaticano. Crédito: Joshua Mellin.

Bublé señaló que Silent Night y Adeste Fideles se cuentan entre sus villancicos favoritos.

Dijo que le pidió al Papa peticiones específicas de canciones para el concierto, que incluirá algunas de las selecciones que le gustan a León XIV. Una de ellas es el Ave María, una pieza que normalmente no forma parte del repertorio de Bublé. Reconoció sentirse “un poco nervioso” por interpretarla ante el Papa y fue animado a ofrecer a los periodistas un breve adelanto a capela durante la rueda de prensa.

El concierto contó también con el coro de la Diócesis de Roma, la Nuova Opera Orchestra y el compositor católico Mons. Marco Frisina. En ediciones anteriores, el concierto ha sido dirigido por los compositores Hans Zimmer y Ennio Morricone.

“Antes de cada espectáculo… digo: ‘Gracias, Dios, por darme la capacidad de conectar con estas hermosas almas’”, dijo Bublé.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.