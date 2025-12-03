Tras dos años de celebraciones de Navidad discretas debido a la guerra en curso entre Hamás e Israel, este año la festividad se celebrará en Tierra Santa en todo su esplendor, especialmente en Belén.

“El árbol ya está colocado y los empleados están trabajando las 24 horas del día para preparar la Navidad”, dijo al National Catholic Register —socio informativo de ACI Prensa— la tenienta de alcalde de Belén, Lucy Talgieh. “Después de cinco años de cierres por el COVID y luego la guerra, queremos celebrar”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Los festejos incluirán una ceremonia de encendido del árbol en la plaza del Pesebre, y las calles que conducen a la plaza y a la Basílica de la Natividad estarán llenas de luces decorativas. Este año volverán a celebrarse una feria de regalos navideña en toda regla y un coro de Nochebuena. Se espera que la procesión anual de Nochebuena de Jerusalén a Belén, encabezada por el Patriarca Latino, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, que fue tan sombría los dos últimos años, sea mucho más alegre.

La decisión de restablecer las tradicionales celebraciones navideñas públicas refleja la esperanza de que la guerra en Gaza pueda estar acercándose a su fin, lo que a su vez ofrece aliento a los cristianos de Tierra Santa, especialmente en Belén, que han afrontado una situación económica desesperada. La frágil economía de Belén, y en particular la comunidad cristiana local, dependen enormemente de las peregrinaciones. Durante el siglo pasado, las tiendas que rodean la Plaza del Pesebre, que venden hermosas cruces de nácar hechas a mano y belenes tallados a mano creados por artesanos cristianos locales, han sustentado a familias enteras.

Durante los cierres por el COVID y la guerra, casi todos los comercios bajaron la persiana, y la mayoría de los artesanos cerraron sus talleres, quizá de forma permanente, por la falta de peregrinos, y pasaron a depender de internet.

El turismo comenzaba a recuperarse de los cierres por el COVID cuando Hamás se infiltró en Israel el 7 de octubre de 2023, desencadenando la guerra con Israel. De la noche a la mañana, prácticamente todas las aerolíneas extranjeras cancelaron sus vuelos a Tel Aviv, lo que hizo casi imposible que los visitantes, incluidos los peregrinos, pudieran viajar. Incluso aquellos que lograron llegar quedaron excluidos de Cisjordania debido a los cierres de seguridad israelíes.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En diciembre de 2023, los obispos de las Iglesias cristianas de Jerusalén llamaron conjuntamente a todas las parroquias cristianas a cancelar sus celebraciones navideñas públicas y, en su lugar, recaudar donativos para las víctimas de la guerra.

“No estamos viviendo tiempos normales”, escribieron los obispos en la declaración de 2023. “Por lo tanto, nosotros, los obispos y jefes de las Iglesias en Jerusalén, llamamos a nuestras parroquias a dejar de lado las celebraciones innecesarias este año”.

Pero un año después, los patriarcas y líderes de las Iglesias admitieron que las restricciones habían perjudicado a los cristianos locales.

“Si bien nuestras intenciones [el año pasado] eran buenas”, escribieron los responsables eclesiales en una declaración conjunta de 2024, “muchos en todo el mundo malinterpretaron, no obstante, este llamado, considerándolo una ‘cancelación de la Navidad’ en Tierra Santa —el mismo lugar de la Santa Natividad de nuestro Señor—. A causa de esto, ‘nuestro testimonio único del mensaje navideño de la luz que surge de la oscuridad’ (Juan 1,9) se vio disminuido no sólo alrededor del mundo, sino también entre nuestra propia gente”.

Aun así, el municipio de Belén mantuvo el año pasado las celebraciones públicas en un mínimo absoluto, en solidaridad con los palestinos de Gaza.

Este año será diferente. Con la bendición de la Autoridad Palestina, que gobierna parte de Cisjordania, muchas de las tiendas, restaurantes y hoteles de Belén estarán abiertos durante todo diciembre y, con suerte, más allá.

“Los peregrinos pueden esperar seguridad y protección aquí”, afirmó la tenienta de alcalde Talgieh, que es católica.

El sacerdote franciscano Rami Askarieh, párroco en Jerusalén, dijo que la decisión de permitir que los católicos celebren plenamente la Navidad este año vino del Cardenal Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén.

Durante una reunión en octubre, “el patriarca insistió en que celebraremos la Navidad tal como los musulmanes celebran el Ramadán y los judíos celebran sus fiestas”, dijo el P. Askarieh. “La gente está agotada por todas las cosas que han sucedido aquí. Necesitan un símbolo de esperanza, una luz en la oscuridad. Celebrar la Navidad y la paz les da esperanza. Él dijo que debemos dar esta alegría a todas las personas que nos rodean, tanto cristianas como no cristianas”.

A pesar de lo que la gente ve en las noticias nocturnas, el ambiente en Belén y Jerusalén es pacífico. No obstante, en medio del notable repunte de peregrinos en las últimas semanas, Belén seguirá teniendo dificultades hasta que los estacionamientos cercanos a la Basílica de la Natividad vuelvan a estar llenos de autobuses turísticos. “Muchos peregrinos esperan señales de normalidad, pero siempre hay tensiones”, dijo Askarieh.

Elisa Leopold Moed, directora ejecutiva de Travelujah, un operador turístico con sede en Israel que organiza viajes personalizados para grupos cristianos, dijo que ahora hay “más interés” en venir a Israel que en cualquier otro momento desde que comenzó la guerra. Aunque muchas aerolíneas ya están volando a Israel, afirmó, es claramente demasiado tarde para que los grupos reserven un viaje para Navidad.

“El problema es que cuando los grupos quisieron reservar un vuelo hace meses para el invierno, no se podía conseguir un vuelo para grupos”.

La mayoría de los grupos reserva con entre seis y doce meses de antelación, explicó. “Hace seis meses, había una guerra con Irán”.

La buena noticia es que las tarifas de ida y vuelta para grupos desde Norteamérica han bajado considerablemente, de al menos 2.000 dólares por viajero a unos 1.400 dólares para buena parte de 2026. Aunque los grupos preguntan por la seguridad, su mayor preocupación, señaló Moed, es si podrán entrar en Belén, que ha estado abierta a los turistas durante más de un año.

“La respuesta es que nuestros grupos están yendo ahora a Belén. Vamos a la iglesia, almorzamos en un restaurante de Belén y compramos en Belén. Los operadores turísticos cooperan para que esto sea posible. Belén está abierta”.

La tenienta de alcalde Talgieh dijo que Belén espera al menos 11.000 visitantes para la semana de Navidad. Aunque esa cifra pueda parecer pequeña, es un signo de esperanza para los residentes de la ciudad.

“Belén es el lugar adecuado para celebrar la Navidad”, afirmó. “Con la ayuda de Jesús, renaceremos. Esperamos un futuro mejor”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.