Un imponente árbol de Navidad se alza en el centro de la Plaza de San Pedro, después de que el abeto llegara al Vaticano en la mañana de este jueves 27 de noviembre.

El abeto, de casi 27 metros de altura, procedente de la provincia italiana de Bolzano, fue erigido junto al antiguo obelisco egipcio que se encuentra en medio de la plaza barroca del siglo XVII diseñada por Gian Lorenzo Bernini.

Este año, los municipios del norte de Italia de Lagundo y Ultimo donaron el árbol de Navidad al Vaticano. El árbol fue talado en el valle alpino de Ultimo.

En una entrevista del 20 de octubre publicada en el sitio web del Estado de la Ciudad del Vaticano, el obispo Ivo Muser, de la Diócesis de Bolzano-Bressanone, dijo que el árbol reafirma el “vínculo afectivo y espiritual” de la Iglesia local con el Papa.

“Es una manera de decir: ‘Estamos contigo, Papa León; deseamos orar y compartir contigo la alegría de la Navidad’”., señaló.

“El árbol se convierte así en ‘embajador’ de nuestro territorio, de su cultura y de nuestra fe. Es un modo de llevar un fragmento de nuestra Iglesia local al corazón de la Iglesia universal”, añadió.

El gran belén del Vaticano —donado por la Diócesis italiana de Nocera Inferiore-Sarno— se encuentra actualmente en construcción detrás de unas vallas cubiertas en la Plaza de San Pedro.

El tan esperado belén de 2025 rendirá homenaje a San Alfonso María de Ligorio, cuyos restos reposan en esta diócesis del sur de Italia. En Italia, San Alfonso es famoso por haber compuesto el célebre villancico italiano “Tu scendi dalle stelle” (“Bajas de las estrellas”).

El obispo Giuseppe Giudice, de la Diócesis de Nocera Inferiore-Sarno, afirmó que el proyecto del belén para el Vaticano, que implicó “una larga gestación”, también mostrará tradiciones napolitanas locales de Navidad.

“Me enorgullece decir que en esta obra participan exclusivamente realidades que son expresión de nuestra bellísima tierra, y que el belén estará lleno de elementos característicos del Agro nocerino-sarnés”, dijo en una entrevista del 24 de octubre publicada por el Estado de la Ciudad del Vaticano.

El Vaticano celebrará una ceremonia especial el 7 de diciembre a las 18:30, hora local, para presentar al público el árbol de Navidad y el belén. La exposición estará abierta al público hasta mediados de enero de 2026.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.