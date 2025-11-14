El próximo 30 de noviembre culminará el primer curso de pesebrismo de la Diócesis de Pasto (Colombia), en el que un grupo de quince fieles están aprendiendo a elaborar nacimientos con rigor bíblico e histórico.

El curso comenzó en julio y consta de 200 horas. Los participantes han llegado a la Catedral de Pasto desde varias parroquias y están recibiendo una formación que une arte, tradición y fe.

En conversación con EWTN Noticias, el rector de la Catedral de Pasto, P. Jamer Bravo, afirmó que los asistentes están viviendo “una experiencia de arte, una experiencia de fe y también espiritual”, pues “hacer los pesebres es realmente transportarse uno en la vida de Jesús, en su infancia, idealizar cómo fue esa época, es casi que asomarse”.

En ese sentido, destacó que la ciudad de San Juan de Pasto está llena de fe y “es una ciudad en la que el Espíritu se ha expresado en forma de arte”.

“Nuestra ciudad tiene múltiples expresiones artísticas que están muchas de ellas también imbuidas del espíritu de fe que ha caracterizado a nuestra gente”, señaló.

Este curso forma también parte de la estrategia de evangelización que lleva adelante la diócesis desde hace tres años y que incluye concursos de pesebres móviles, exposiciones de figuras navideñas de gran formato.

En diciembre de 2024 se realizó una exposición de 30 representaciones tridimensionales con escenas de la anunciación, encarnación, nacimiento e infancia de Jesús, elaboradas por la asociación Amigos del Pesebre.

“Para aquellos que a veces nos cuesta evangelizar con palabras, es otra forma muy fuerte y muy bonita de hacer el Evangelio arte, visible, a través de las manos”, expresó Jorge Cárdenas, uno de los participantes del curso.

El rector de la Catedral de Pasto animó a los fieles a sumarse al curso que se llevará cabo el próximo para, a través de la elaboración de los pesebres, comprender “el misterio de la fe, el misterio de la encarnación”.