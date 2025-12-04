El perfil del Papa León XIV figura entre las páginas más vistas en la enciclopedia digital Wikipedia; y su nombre —tanto el que tomó al comenzar su pontificado el 8 de mayo, como el de pila, Robert Francis Prevost— se encuentra entre lo más buscado a nivel mundial en Google durante el año 2025.

La Fundación Wikimedia, que sostiene Wikipedia, presentó el 2 de diciembre su listado de “artículos más leídos” en inglés en 2025. El quinto puesto lo ocupa el Papa León XIV, en inglés Pope Leo XIV.

Wikimedia destacó que una de las muertes que más impacto tuvieron durante 2025 —recopiladas en el artículo que ocupó el puesto 2 de este año, Deaths in 2025— fue la del Papa Francisco, al que recordó como “el primer latinoamericano en convertirse en Papa”, quien “ejerció el papado durante 12 años antes de fallecer”, el 21 de abril de 2025.

“La Iglesia Católica eligió a su sucesor, el Papa León XIV, pocas semanas después. Mientras la gente se apresuraba a acceder a internet para aprender sobre León, el tráfico a todos los proyectos de Wikimedia alcanzó un máximo de aproximadamente 800.000 visitas por segundo, más de seis veces superior al tráfico normal, y un nuevo récord histórico para nosotros”, destacó la fundación.

“Mucha gente también se acercó para aprender más sobre la vida de Francisco”, añadió, destacando que su página en inglés en Wikipedia ocupa este año el puesto 11 entre las más leídas.

Wikipedia, que se define como “una enciclopedia libre,​ políglota y editada de manera colaborativa”, es uno de los sitios web más visitados en el mundo. De acuerdo a Statista, en 2025 ocupa la quinta posición, por debajo apenas de Google, YouTube, Facebook e Instagram.

León XIV y su elección, tendencias de búsquedas en 2025

Cerca del fin de año, el sitio de búsquedas Google lanzó también su listado de tendencias, Year in Search 2025 (El año en búsquedas 2025). En su sección de “personas”, a nivel mundial, el Papa León XIV ocupa el quinto lugar. Entre las búsquedas de noticias, la elección del nuevo Papa ocupó el cuarto puesto en todo el mundo.

Al mirar más de cerca en países hispanohablantes, términos de búsqueda como “Robert Prevost”, “Robert Francis Prevost” y “Papa León XIV” se encontraron entre las primeras 10 posiciones de las búsquedas en países como Colombia, Argentina, Perú y México.

Tanto la muerte del Papa Francisco como la elección del nuevo Papa motivaron un gran número de búsquedas en Google, especialmente en Perú, Uruguay y Chile.

Al otro lado del Atlántico, en España, también se convirtieron en tendencia búsquedas como “nuevo papa”.

En Estados Unidos, su país natal, el Papa León XIV ocupa el quinto lugar entre las tendencias de búsqueda de personas. La elección del nuevo Papa se encuentra en la séptima posición entre las búsquedas de noticias, mientras que el Papa Francisco está en el séptimo lugar en el listado de fallecidos en 2025.