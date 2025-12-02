Del 27 de noviembre al 2 de diciembre, el Papa León XIV hizo su primer viaje apostólico internacional a Turquía y Líbano. Fueron días con momentos profundamente emotivos y con muchos signos espirituales que dejan un fuerte mensaje en ambos países y en el mundo.

El Pontífice llegó a Turquía para celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, un evento histórico para los cristianos y de fuerte simbolismo para el diálogo ecuménico. En Líbano encontró a un pueblo herido por la violencia y la injusticia, por lo que su visita fue un mensaje de consuelo y esperanza, cumpliendo el sueño del Papa Francisco.

Aquí te dejamos las imágenes de algunos momentos destacados de este histórico viaje:

El Papa León XIV aterrizó en Ankara el jueves 27 de noviembre por la tarde, el quinto Pontífice en visitar Turquía. En este primer día rindió homenaje a Mustafa Kemal Atatürk, padre fundador de la Turquía moderna; mantuvo una reunión privada con el presidente Recep Tayyip Erdoğan y pronunció su primer discurso ante las autoridades nacionales, un mensaje centrado en la paz, el diálogo y la defensa de las minorías religiosas en la región.

Durante su encuentro con las autoridades turcas y sociedad civil, el Papa León XIV pidió “que Turquía sea un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera”.

El segundo día del Papa León XIV en Turquía comenzó con su encuentro con los obispos, consagrados y agentes pastorales en la Catedral del Espíritu Santo, en Estambul. Al proceder a develar una placa conmemorativa, el Papa experimentó algunas dificultades y varios colaboradores se apresuraron, entre sonrisas, a ayudarle. Esta escena anecdótica, resuelta con espontaneidad y complicidad, reflejó de manera muy humana la colaboración y el espíritu de familia que caracteriza la misión de la Iglesia, añadiendo un toque de cercanía a la ceremonia formal.

Un niño protagonizó un tierno momento en la Catedral de Estambul, durante el segundo día del viaje, cuando recibió la esperada bendición del Papa. En su discurso, León XIV dijo que “cuando miramos con los ojos de Dios, descubrimos que Él ha elegido el camino de la pequeñez, descendiendo entre nosotros. Este es el camino del Señor, al que todos estamos llamados a dar testimonio”.

El Papa León XIV hizo historia en Turquía al conmemorar en Iznik (antigua Nicea) los 1700 años del Primer Concilio de Nicea con una oración ecuménica junto al patriarca Bartolomé I. En el lugar donde nació el credo cristiano, el Papa recordó que esta profesión de fe sigue siendo fundamento común y vínculo de unidad entre las Iglesias cristianas.

El Papa León XIV celebró la Santa Misa el sábado 29 de noviembre con su ”pequeño rebaño” en el Volkswagen Arena de Estambul, en Turquía. En un país de más de 80 millones de habitantes, solo entre 30.000 y 35.000 son católicos, y esa noche cantaron, rezaron y le dieron la bienvenida a su pastor.

Los sucesores de los apóstoles y hermanos Pedro y Andrés protagonizaron un momento histórico en Estambul el domingo 30 de noviembre. El Papa León XIV y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I, hermanos en Cristo, ofrecieron juntos una bendición ecuménica en la Iglesia Patriarcal de San Jorge en Estambul, Turquía, antes de compartir un almuerzo fraternal y la partida del Papa hacia Líbano para la siguiente etapa de su primer viaje apostólico.

El Papa León XIV llegó a Beirut, la capital del Líbano, para una visita de tres días a un país marcado por la guerra. A su llegada al Palacio Presidencial, un espectáculo de drones y la imagen de una paloma volando como símbolo de paz y esperanza dieron la bienvenida al Santo Padre. Luego, un coro de niños y adultos con discapacidades visuales y auditivas interpretaron Ahkili an baladi, de la leyenda de la música libanesa Fairouz.

El Papa León XIV se convirtió en el primer Pontífice en visitar y rezar ante la tumba de San Chárbel en Annaya, Líbano. En el segundo día de su visita, dedicó unos minutos a la oración silenciosa y encendió una lámpara en el lugar donde está enterrado el santo, que cada día recibe a miles de peregrinos de todo el mundo.

Ese mismo día, durante su encuentro con el clero local, el Papa León XIV regaló una Rosa de Oro al Santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, un obsequio papal tradicional que se coloca a los pies de la Virgen.

Para finalizar la segunda jornada en Líbano, el Papa León XIV mantuvo el encuentro más esperado: con 150.000 jóvenes de todos los rincones del Líbano que tomaron la plaza ante el Patriarcado de Antioquía de los maronitas para poder ver y escuchar de cerca al Santo Padre.

El 2 de diciembre, último día de su primer viaje apostólico internacional, el Papa León XIV visitó el Hospital psiquiátrico “De La Croix” en Líbano. En su saludo al personal y pacientes, manifestó la alegría de encontrarse con ellos “porque aquí habita Jesús”.

El Papa León XIV rezó en silencio en el puerto de Beirut, donde la explosión de nitrato de amonio de 2020 dejó más de 230 muertos y más de 7.000 heridos. El Pontífice se detuvo ante el monumento que honra a los fallecidos, entre escombros que aún permanecen, para depositar una corona de flores y encender una vela. En uno de los momentos más emotivos de su viaje, escuchó y abrazó a las familias afligidas y a los supervivientes de la tragedia que siguen pidiendo justicia.

