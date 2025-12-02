El Papa León XIV visitó el Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre, un viaje que dejó recuerdos emotivos y también alegres entre los miles de fieles que buscaron estar cerca del Pontífice.

A continuación, te mostramos algunos de esos instantes que quedarán en la memoria de los miembros de la Iglesia Católica en el Líbano:

1. La escolta aérea que acompañó al Papa

El vuelo que llevó a León XIV de Turquía al Líbano fue escoltado por dos aviones Embraer A-29 Super Tucano de la fuerza aérea libanesa, un gesto que mostraba la importancia de esta visita histórica y que se hizo viral en las redes sociales.

2. Monjas celebran con campanas la llegada del Papa

Las monjas del Monasterio de San José recibieron a León XIV entre alegres repiques de campanas, mientras seguían desde un celular la llegada del Papa al Líbano.

3. La sorpresa en 3D que le prepararon a León XIV

Cuando León XIV llegó en su primera noche al Palacio Presidencial de Beirut, las luces se apagaron y un gran espectáculo de mapping 3D iluminó la fachada, con una proyección de imágenes, un espectáculo de drones y una paloma volando como símbolo de paz y esperanza. Una sorpresa que deleitó al Santo Padre.

4. La danza bajo la lluvia

A su llegada al Palacio Presidencial en Beirut, León XIV también fue recibido por un animado grupo de bailarines de Baalbek que danzaron bajo la lluvia, lo que le valió un entusiasta visto bueno del Papa.

5. Un coro de niños canta al Papa una leyenda de la música libanesa

En el Palacio Presidencial de Beirut, un coro de niños y adultos con discapacidades visuales y auditivas interpretaron Ahkili an baladi de la leyenda de la música libanesa Fairouz para el Papa León XIV al comenzar su visita al Líbano.

6. El Papa visitó a un grupo de monjas carmelitas

En su segundo día en Beirut, León XIV aprovechó para visitar a las monjas carmelitas del Santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, donde también se realizó el encuentro con los obispos y el clero.

7. La visita de León XIV “convocó” un mini cónclave

El cariño de los libaneses por León XIV también fue expresado por un grupo de niños que, vestidos de cardenales, guardias suizos y uno de ellos como pontífice, le dieron la bienvenida al Hospital de la Cruz.

8. Un arcoíris adornó la mañana de Beirut

Momentos antes de que León XIV llegara a la tumba de San Chárbel, un hermoso arcoíris apareció sobre la costa de Beirut.

Esta mañana, un impresionante arcoíris sobre el puerto de Beirut inauguró el segundo día de la visita del Papa León XIV al Líbano. El Pontífice rezará en el lugar de la explosión que devastó esta zona en 2020. ¡Qué hermosa señal de paz y esperanza!

9. El dolor de las familias de las víctimas de la explosión de 2020

El 4 de agosto de 2020 una gran explosión en el puerto de Beirut destruyó parte de la capital libanesa, provocando unas 230 muertes e innumerables heridos. Las familias elaboraron una gran bufanda con los rostros de las víctimas.

10. El entusiasmo de los jóvenes por ver al Papa

La alegría de los jóvenes no podía estar ausente y así lo demostraron los miles de libaneses que acudieron a la plaza frente al Patriarcado de Antioquía de los maronitas.

11. El Papa atrapa un rosario hecho a mano

Ya en medio de los jóvenes, uno de los asistentes le lanzó a León XIV un rosario hecho a mano que fue atrapado por el Pontífice y guardado en su bolsillo.

12. La niña que lució el rosario que le dio el Papa

Durante el encuentro con los obispos y el clero, León XIV regaló un rosario a una niña, quien no dudó en lucirlo con orgullo ante las cámaras.

13. León XIV y sus aprendizajes en Duolingo

No es un secreto que el Papa habla varios idiomas, sin embargo, siempre existe la oportunidad de aprender frases en otra lengua, como lo hizo en el Líbano al enviar un saludo en árabe.