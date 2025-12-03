En el vuelo de regreso a Roma, al término de su primer viaje internacional que le llevó a Turquía y al Líbano, el Papa León XIV compartió una confidencia inesperada.

Interrogado por los periodistas sobre libros que han sostenido su vida interior a lo largo de los años, mencionó un pequeño volumen escrito por un carmelita descalzo hace cuatro siglos.

Según explicó, The Practice of the Presence of God (La práctica de la presencia de Dios) se ha convertido desde hace años en su guía espiritual predilecta. “Es un libro realmente sencillo —explicó el Pontífice—, escrito por alguien que ni siquiera firma con su apellido, el hermano Lorenzo. Pero describe un tipo de oración y de espiritualidad en el que uno simplemente entrega su vida al Señor y permite que el Señor lo guíe”.

Para entender el alcance de esta sencilla referencia, es necesario acercarse al monje del siglo XVII que lo escribió.

Nicolas Herman, que después sería fray Lorenzo de la Resurrección, nació en 1614 en Hériménil, en el entonces Ducado de Lorena (actual Francia), en el seno de una familia campesina muy humilde.

De joven sufrió los estragos de la Guerra de los Treinta Años, en la que fue reclutado soldado. Resultó herido y tuvo que renunciar a la carrera militar

Tras un periodo trabajando como criado, experimentó una fuerte conversión interior que le llevó a ingresar en 1640 en el Carmelo Descalzo de París como hermano lego. Realizó la profesión de sus votos solemnes en 1642.

En el convento condujo una existencia humilde, desempeñando tareas que no requerían preparación teológica, siempre en la cocina pendiente de los fogones, o remendando en el taller las sandalias desgastadas por el uso del resto de monjes. Jamás imaginó que sus escritos acabarían marcando la espiritualidad cristiana.

Vivir cada segundo con la compañía certera de la presencia de Dios

A través de cartas, conversaciones recogidas y breves máximas, fray Lorenzo transmitió una propuesta radical por su sencillez: vivir cada segundo con la compañía certera de la presencia de Dios.

El libro que compila estos textos desarrolla su intuición esencial: educar el alma para volverse hacia Dios en medio de las ocupaciones más ordinarias.

Actos tan cotidianos como llevar a los niños al colegio, conducir hasta el trabajo o recoger los platos del lavavajillas pueden convertirse, según este monje, en oportunidades de oración y de amor.

Fray Lorenzo resumía este itinerario espiritual en dos principios al alcance de cualquier persona: practicar de manera continua la presencia de Dios —haciendo de cada instante una ofrenda interior— y realizar todas las acciones por amor, sin esperar recompensas a cambio.

A esto sumaba también la recomendación de mantener un diálogo sencillo y constante con Dios a lo largo del día. Y si te distraes, decía, basta con volver suavemente a Él, sin sonrojos ni culpa, porque Dios mira la intención más que la perfección.

Puede leer AQUÍ el libro que contiene la llave maestra para conocer más de cerca la espiritualidad de León XIV.