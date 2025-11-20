La Conferencia Nacional Católica de Jóvenes de Estados Unidos (NCYC, por sus siglas en inglés) se reúne en Indianápolis para tres días de oración, comunidad, evangelización, catequesis y servicio para jóvenes católicos.

El tema de 2025 es “Yo Soy” (“I Am”) y la misión del congreso es que los participantes se encuentren con Cristo y sean fortalecidos para el discipulado.

La NCYC fue creada por la National Federation for Catholic Youth Ministry (NFCYM), una organización comprometida con el avance del campo de la pastoral juvenil en Estados Unidos. Fundada con el apoyo de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, la organización trabaja para fortalecer a quienes acompañan a los jóvenes mientras estos se encuentran con Jesucristo y lo siguen.

El congreso, que se realizará del 20 al 22 de noviembre, contará con conferencistas católicos, Misa diaria y adoración, música y alabanza, grupos de trabajo y talleres, así como exhibiciones interactivas con juegos, puestos de venta, encuentros y programas de radio en vivo.

Los asistentes también escucharán a los dos presentadores principales del congreso, Gian Gamboa y la hermana Elfie Del Rosario, FMA. Gamboa es un conferencista y músico católico que ayuda a los jóvenes a desarrollar una relación personal con Jesús para que puedan experimentar la plenitud de la fe católica.

Del Rosario, conocida como “La monja feliz” (“The Happy Nun”), es Hija de María Auxiliadora, o salesiana de San Juan Bosco. Ingresó a las Salesianas en 2009 y se desempeña como directora de vocaciones de la provincia del este de Estados Unidos. Apasionada por el trabajo con los jóvenes, ofrece aliento para acercarlos más a Jesús.

El encuentro digital con el Papa León XIV

Los asistentes podrán participar en la Misa del 20 de noviembre y comenzar a conocer las exhibiciones interactivas y la disposición del estadio.

El viernes se presentará la atracción principal del congreso de 2025: un encuentro digital con el Papa León XIV. El Papa mantendrá un diálogo de 45 minutos con jóvenes de todo Estados Unidos en el Lucas Oil Stadium a las 10:15 a.m., hora del Este. Una transmisión en vivo de la conversación estará disponible en el canal de YouTube de EWTN.

Se espera la asistencia del Cardenal Christophe Pierre, Nuncio Apostólico en Estados Unidos, junto con varios obispos, entre ellos el orador principal, Mons. Joseph Espaillat, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Nueva York. Otras conferencias importantes estarán a cargo de la autora y misionera Meg Hunter-Kilmer y de la hermana Miriam James Heidland, de las Hermanas de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad, presentadora del podcast “Abiding Together” (“Permanecer juntos”).

Durante todo el fin de semana habrá exhibiciones temáticas basadas en los sacramentos, que incluirán proyectos interactivos y acciones de servicio. Estarán presentes vendedores dirigidos al público juvenil, como Motherboards, una empresa de skate católica, y Catalyst Catholic, un ministerio que ayuda a jóvenes discípulos y que colaborará en un proyecto de servicio destinado a ayudar a la población sin hogar.

Las sesiones paralelas y talleres comenzarán el viernes y continuarán hasta el sábado. Los estudiantes escucharán a misioneros, personalidades de redes sociales y músicos, y dialogarán con ellos.

Los jóvenes hablarán sobre la vida familiar, las redes sociales, el descubrimiento de la llamada de Dios y el discernimiento. También habrá sesiones dirigidas al público adulto —líderes de pastoral y acompañantes— que incluirán diálogos sobre salud mental y cómo afrontar el desgaste.

Para concluir el congreso, los asistentes planean reunirse para una Misa de clausura el sábado por la tarde.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.