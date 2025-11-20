Mia Smothers dijo que espera con ilusión la “oportunidad de su vida” mientras se prepara para hablar con el Papa León XIV durante un histórico encuentro digital en el próximo Encuentro Nacional de Jóvenes Católicos de Estados Unidos (NCYC, por sus siglas en inglés).

El Santo Padre mantendrá un encuentro digital de 45 minutos con jóvenes de todo Estados Unidos durante la conferencia del 20 al 22 de noviembre organizada por la National Federation for Catholic Youth Ministry (NFCYM) en Indianápolis.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Más de 40 adolescentes han participado en el proceso de planificación del diálogo, y cinco de ellos tendrán la oportunidad de hablar directamente con el Santo Padre. Smothers, que cursa el primer año de secundaria y es de Joppa, Maryland, es la adolescente más joven seleccionada para hablar con el pontífice.

“Me siento emocionada”, dijo Smothers en una entrevista del 18 de noviembre con “EWTN News Nightly”. Y añadió: “Esta es una muy buena oportunidad para que yo aprenda más sobre mi fe y sobre los demás a mi alrededor”.

Este año será la primera vez que Smothers asista al NCYC. Dijo que espera con especial ilusión la oportunidad de la adoración durante la conferencia, porque ha oído que “es una experiencia muy poderosa”.

Smothers dijo que piensa que los jóvenes participantes del NCYC quieren comprender mejor cómo quiere la Iglesia que actúen en la fe, cómo pueden ser más serviciales y cómo pueden involucrarse de una manera más activa en la Iglesia.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El equipo del NCYC y los estudiantes que hablarán con el Santo Padre se han estado preparando y practicando de cara al encuentro para tener una idea más clara de cómo pueden afianzarse en la Iglesia.

“Nos hemos estado reuniendo por Zoom y haciendo preguntas de seguimiento, practicando lo que el Papa podría decirnos y tratando de averiguar cómo podríamos responder y cómo podríamos cambiar la conversación hacia algo que queremos preguntar”, dijo Smothers.

Como joven en la Iglesia, a Smothers le preocupa cómo se supone que las personas deben descubrir su vocación en la vida. Ella dijo: “Realmente quiero preguntarle cómo supo que quería hacerse sacerdote y luego cómo se sintió al convertirse en Papa”.

“Esta es una oportunidad de una vez en la vida y algo de lo que nunca has oído hablar y nunca… has visto antes”, dijo Smothers. “Planeo decirles a todos mis hermanos, a todos mis amigos y a todos en mi escuela… que participen y vean qué es lo que el Papa quiere para nosotros”.

Que el Vaticano haya decidido organizar este diálogo con los jóvenes en la conferencia está “marcando una diferencia”, señaló Smothers. Dijo que el Vaticano y el Papa están iniciando algo que se transmitirá a las generaciones siguientes.

Es significativo que el propio Oapa vaya a estar “hablando con chicos jóvenes y tratando de marcar una diferencia en sus vidas”, dijo Smothers.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.