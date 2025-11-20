Obispos hablaron sobre el lugar que tienen los jóvenes católicos en la Iglesia en días previos a la Conferencia Nacional Católica de Jóvenes (NCYC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), en Baltimore, los obispos se refirieron a la joven generación mientras muchos se preparan para asistir a la NCYC. La conferencia tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre en Indianápolis, para la oración, la comunidad, la evangelización y el servicio entre adolescentes católicos.

Durante la NCYC, el Papa León XIV mantendrá un diálogo digital con jóvenes de todo el país. “Cuando el Papa habla, le habla al mundo, y este será un momento maravilloso, verdaderamente maravilloso. Este encuentro involucrará a los jóvenes en tiempo real”, dijo el arzobispo Nelson Pérez, de Filadelfia.

En una conferencia de prensa el 12 de noviembre, durante la plenaria de otoño de la USCCB, Pérez afirmó que “hay un profundo significado en este encuentro”. Y añadió: “Refleja el deseo del Santo Padre de conectarse con los jóvenes, con nuestra juventud, a quienes su predecesor… el Papa Francisco, llamó ‘el ahora de Dios’”.

Pérez dijo que, durante su tiempo como sacerdote y obispo, ha notado que los adolescentes “quieren un lugar en la Iglesia”. El prelado señaló: “Quieren ser vistos, escuchados y valorados, lo cual es tan hermoso… Quieren ser amados por la Iglesia”.

“Incluso en el mundo interconectado de hoy, la Iglesia puede parecer lejana para los jóvenes. La decisión del Santo Padre de encontrarse con la juventud estadounidense… es una expresión de su cercanía con la juventud del mundo”.

“Este momento marcará una oportunidad poderosa para que los jóvenes contemplen la belleza de la Iglesia universal junto a nuestro Santo Padre y expresen sus preocupaciones, sus voces, su experiencia, lo que llevan en el corazón”, afirmó Pérez.

El obispo Joseph Espaillat, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Nueva York, ha asistido a la NCYC más de una docena de veces. Dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que “la energía y la vitalidad de los jóvenes” es la razón por la que vuelve cada año.

“No se trata sólo de la parroquia local o de la diócesis local, sino de la Iglesia a nivel nacional, y hay algo poderoso cuando nos reunimos”, dijo Espaillat.

​El evento de este año es “la primera vez en la historia que el Santo Padre tiene una entrevista en vivo en línea como esta” en la NCYC, señaló Espaillat. “Lo que me encanta es que la Iglesia en Estados Unidos está a la cabeza en este momento. Que los jóvenes sean el foco de atención junto con nuestro Santo Padre será algo magnífico, y producirá mucha energía positiva en nuestra Iglesia”.

Espaillat animó a los asistentes “a estar abiertos y dejarse sorprender por el Espíritu Santo”. “No vayan con una idea preconcebida. Es un gran evento en el que hay muchísimos frutos. He visto a jóvenes revivir en este encuentro”, añadió.

Los jóvenes se acercan más a la Iglesia

Mientras miles de jóvenes se preparan para reunirse en la conferencia nacional, los obispos estadounidenses explicaron con más detalle por qué tantos jóvenes católicos miran hacia la Iglesia. Varios obispos subrayaron que la presencia católica en las redes sociales está contribuyendo a atraerlos.

El obispo William Byrne, de Springfield, Massachusetts, dijo a CNA que el crecimiento exponencial de jóvenes católicos que se acercan a la Iglesia es “asombroso y emocionante”. Byrne, que fue presidente de la comisión de comunicaciones de la USCCB, detalló hasta qué punto su presencia en línea ha ampliado su alcance hacia la joven generación y hacia la población en general.

“Desde la enfermedad de nuestro querido Papa Francisco, pasando por el funeral y luego la transición al Papa León, hemos tenido en realidad un crecimiento del 226% en nuestras redes sociales en las cuatro plataformas que usamos: TikTok, Instagram, X y YouTube”, señaló.

“Lo sorprendente es que sigue creciendo. Significa que la gente lo ve, lo comparte”, dijo Byrne. Señaló en concreto que son los “jóvenes” quienes difunden el mensaje en línea.

“Así que vemos que estamos llegando a la gente”, dijo Byrne. “Pero nuestro objetivo no es que la gente se quede enganchada al teléfono. Nuestro objetivo es que la gente quede ‘enganchada’ a Jesucristo y que la impresión que quede sea Jesucristo y su esposa, la Iglesia”.

“Este es un tiempo emocionante. No está exento de desafíos, pero también es una oportunidad maravillosa”, afirmó Byrne. “Estamos llegando a jóvenes que sienten curiosidad y hambre. Es muy emocionante ver a la Iglesia seguir hablando al mundo, porque la Iglesia nunca ha perdido su relevancia”.

El inicio de la presencia católica en línea siguió al movimiento de los nuevos ateos, explicó el obispo Robert Barron, de Winona-Rochester, Minnesota. El prelado dijo a CNA que ese movimiento estaba formado por “personas que realmente estaban moldeando la cultura y decían: ‘La vida no tiene propósito. Venimos de la nada. Vamos a la nada. No existen valores morales objetivos’”.

“Mucha gente, yo incluido, comenzamos a entrar en las redes sociales con una voz religiosa”, dijo Barron. “Personas que no habían escuchado una voz religiosa o que se habían desvinculado [de la Iglesia]… podían encontrar a gente como yo y a muchos otros que hablábamos de Dios y de religión”.

“Pero creo que, a medida que toda una generación fue llegando a la mayoría de edad, se dio cuenta de lo desesperadamente triste y vacío que es ese mensaje”, dijo Barron. “Hay en el corazón un hambre de Dios, y eso simplemente vuelve a manifestarse. Creo que muchos jóvenes que crecieron con esta filosofía tan vacía comenzaron a mirar hacia la religión”.

A medida que más jóvenes católicos se involucran en procesos de formación, ya sea en sus parroquias o en encuentros más grandes como la NCYC, Barron dijo que los anima a aprovechar esas oportunidades para “construir comunidad y construir un sentido de familia con otros creyentes”.

Barron, fundador del ministerio católico mediático Word on Fire, ha alcanzado casi 3 millones de suscriptores en YouTube y millones más de seguidores en otras plataformas de redes sociales. Pero, señaló, “un inconveniente de las redes sociales es que constituyen un pequeño mundo privado. Pueden ser muchas personas accediendo, pero de forma privada”.

“Tal vez, a través de las redes sociales, una persona encuentre un camino hacia la religión, pero luego, mirar alrededor de una sala y ver a miles de otras personas que están en un camino similar, eso es algo magnífico”, afirmó Barron.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.