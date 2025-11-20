El Papa León XIV mantendrá un encuentro digital de 45 minutos con jóvenes de todo Estados Unidos durante la NCYC, que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre y es organizado por la National Federation for Catholic Youth Ministry (NFCYM). El Papa hablará a las 10:15 a. m. (hora del Este de Estados Unidos) del 21 de noviembre y entablará un diálogo con un grupo de estudiantes de secundaria.

Esta será la primera vez que un Papa se relaciona directamente con jóvenes de Estados Unidos en un encuentro digital en vivo en el NCYC. Más de 40 adolescentes han participado en el proceso de planificación del diálogo, y cinco de ellos tendrán la oportunidad de hablar directamente con el Santo Padre, indicaron los organizadores.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Mia Smothers, Elise Wing, Christopher Pantelakis, Micah Alcisto y Ezequiel Ponce harán preguntas al Papa León, mientras miles de jóvenes se reúnen en el Lucas Oil Stadium, en Indianápolis.

Mia Smothers está entre los jóvenes elegidos para hacer preguntas al Papa León XIV en la National Catholic Youth Conference el 21 de noviembre de 2025. Crédito: Cortesía de la National Federation for Catholic Youth Ministry.

Mia Smothers

Mia Smothers, estudiante de primer año de secundaria de Joppa, Maryland, es la más joven de los adolescentes seleccionados para hablar con el Pontífice. Crecer en una familia numerosa le ha enseñado paciencia y trabajo en equipo, dijo. Sus padres la han animado a permanecer firme en la fe y a servir a los demás.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Smothers es la segunda de 10 hijos y dijo que espera que su fe y su experiencia en la NCYC sirvan de buen ejemplo para sus hermanos menores. Quiere mostrarles lo maravilloso que es conocer y amar a Dios.

Como feligresa de St. Francis De Sales, Smothers sirve como monaguilla y ayuda con la escuela bíblica de vacaciones (Vacation Bible School) y el grupo de jóvenes. También participa en el equipo de animación, el coro y el Club Manos Amigas de su escuela, y disfruta leyendo, bailando, cantando y dibujando.

Elise Wing está entre los adolescentes elegidos para hacer preguntas al papa León XIV en el National Catholic Youth Conference el 21 de noviembre de 2025. Crédito: Cortesía de la National Federation for Catholic Youth Ministry.

Elise Wing

Elise Wing es una estudiante de último año de secundaria de Waterloo, Iowa, que asegura disfrutar de la naturaleza y el café.

Wing suele estar ocupada con oratoria, teatro, natación competitiva y el servicio a su comunidad parroquial en St. Edward’s. Dijo que le encanta hacer fogatas y noches de juegos con amigos y hacer viajes por carretera con su familia.

Su fe católica es el lente a través del cual ve el mundo, señaló. Dijo que se inspira diariamente en Santa Teresita del Niño Jesús, su santa de Confirmación. Wing dijo que espera con ilusión hacer una peregrinación a Roma, Florencia y Asís, en Italia, esta primavera, y que está emocionada de representar a los jóvenes creyentes en la NCYC.

Christopher Pantelakis está entre los jóvenes elegidos para hacer preguntas al Papa León XIV en la National Catholic Youth Conference el 21 de noviembre de 2025. Crédito: Cortesía de la National Federation for Catholic Youth Ministry

Christopher Pantelakis

Christopher Pantelakis, o Chris, es un estudiante de penúltimo año de secundaria que nació y creció en Mesquite, Nevada. Pantelakis dijo que encuentra su inspiración en los jóvenes que salen al mundo para hacerlo un lugar mejor.

Por diversión, Chris dijo que le encanta ver deportes y participar en cualquier actividad atlética. Recientemente, su equipo de fútbol en Virgin Valley High School se clasificó para el campeonato estatal. Su equipo de fútbol favorito es el Chelsea, de Inglaterra, al que espera poder ver jugar en persona algún día.

Micah Alcisto

Nacido y criado en Honolulu, Micah Alciso dijo que disfruta jugar béisbol, hacer ejercicio, pescar e ir a la playa. Este estudiante de último año de secundaria es un líder en su comunidad, y sirve como miembro del Junior Reserve Officers’ Training Corps, del LIFE team y de la Catholic Honors Society.

Ver cómo Dios sigue actuando en su vida y en la vida de los demás lo inspira, comentó. Incluso en los momentos difíciles, dijo que las experiencias con Dios le recuerdan que no está solo.

Mantener su fe firme y en el centro de su vida es importante para Chris, ya que dijo creer que esto guiará su carrera, sus relaciones, su educación y su familia.

Ezequiel Ponce

Ezequiel Ponce es un estudiante de último año de secundaria de Downey, California. Tiene un hermano y una hermana que lo introdujeron en la parroquia St. Dominic Savio, donde sirve como monitor en el campamento de verano y ayuda a dirigir el grupo de jóvenes.

Ponce dijo que ve su parroquia como su hogar y que le encanta participar en la comunidad y crecer en su fe. Comparte el mismo cumpleaños que su santo favorito: San Juan Bosco, el 16 de agosto.

Hacer trabajo comunitario con niños lo llevó a descubrir una pasión por la enseñanza, comentó. Ponce enseña en una escuela secundaria durante un periodo de su horario escolar cada día.

Ponce, que hará una pregunta al papa, dijo en una entrevista concedida a la NFCYM el 11 de noviembre que es “un honor y un gran privilegio … hablar con el Santo Padre”. Y añadió: “Me hace sentir que mi voz es escuchada y … que la voz de la juventud de Estados Unidos es escuchada”.

“Es muy reconfortante que el Santo Padre quiera entablar un diálogo con los jóvenes”, afirmó Ponce.

Katie McGrady, autora católica, conferencista y presentadora de radio, quien será la moderadora del evento NCYC, dijo: “Mientras hemos preparado a estos adolescentes para que hagan una pregunta al Santo Padre, me ha impresionado lo ilusionados que están por poder representar a sus compañeros en este momento. Su apertura al diálogo, entre ellos y con los adultos que han ayudado a preparar este momento, me ha inspirado a recordar que la Iglesia joven es la Iglesia del ahora, no del mañana”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.