La Red Católica Global EWTN anunció que será el medio exclusivo encargado de la cobertura noticiosa, la transmisión televisiva y en línea del primer encuentro digital del Papa León XIV con jóvenes católicos estadounidenses durante la National Catholic Youth Conference (NCYC) 2025, organizada por la National Federation for Catholic Youth Ministry (NFCYM) el próximo 21 de noviembre de 2025.

Este histórico evento conectará en vivo al Santo Padre, desde el Vaticano, con miles de jóvenes reunidos en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, Indiana, así como con muchos más que seguirán la transmisión en línea desde todo el mundo.

Según la organización de la NCYC, se espera que el Papa se dirija a cerca de 15.000 jóvenes entre 14 y 18 años procedentes de distintos movimientos juveniles católicos de Estados Unidos y dialogue con ellos durante 45 minutos en vivo, a partir de a las 10:15 a.m. hora del Este el 21 de noviembre.

Algunos jóvenes serán seleccionados para conversar directamente con el Papa León durante el encuentro. La NFCYM adelantó que, en las próximas semanas, dará a conocer detalles sobre el proceso de selección.

El evento se llevará a cabo el segundo día de la NCYC, que se celebra del 20 al 22 de noviembre, y que también reúne a líderes de pastoral juvenil, sacerdotes y voluntarios católicos de todo el país para tres jornadas de oración, formación, comunidad y celebración.

Al conocer la noticia, el arzobispo Charles Thompson de Indianápolis manifestó que “es una alegría recibir de nuevo en el Lucas Oil Stadium a los jóvenes de Estados Unidos, justo un año después de acoger a 60.000 católicos en el Congreso Eucarístico Nacional. El avivamiento en Estados Unidos no es un deseo, es una realidad. Me alegra colaborar con NFCYM, mis hermanos obispos y EWTN para hacer posible este importante encuentro digital”.

“Desde el inicio, EWTN ha sido el lugar que reúne a los fieles, a través de distancias y husos horarios, en los grandes momentos de la vida de la Iglesia”, afirmó Michael P. Warsaw, presidente del Consejo y CEO de EWTN.

“A medida que expandimos y adaptamos nuestras plataformas, servir a las nuevas generaciones se ha vuelto esencial en nuestra misión. Este encuentro no solo inspirará a los jóvenes, sino que también los invitará a adentrarse en el corazón de la Iglesia”, agregó.

Por su parte, Montse Alvarado, presidenta y directora de operaciones de EWTN News, comentó: “En EWTN News nos comprometemos a cubrir y apoyar acontecimientos relevantes de la Iglesia universal. Nos entusiasma colaborar con la NCYC, la NFCYM y es un honor trabajar junto al Santo Padre en este momento sin precedentes para la juventud católica de Estados Unidos con el primer Papa estadounidense”.

El anuncio, hecho en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, coincide también con el 44º aniversario de la primera transmisión de EWTN.

“Esta elección providencial refleja la misión histórica de EWTN: llevar el mensaje de la Iglesia a todos los hogares y acompañar a los jóvenes para que encuentren a Jesucristo y crezcan en la fe”, añadió Alvarado.

El encuentro incluirá un saludo inicial del Papa León XIV, intervenciones de jóvenes representantes, una sesión interactiva de preguntas y respuestas en vivo, y palabras finales, incluida una bendición.

La cobertura de EWTN también transmitirá otros actos de la NCYC del 20 al 22 de noviembre, brindando acceso global a momentos de oración, catequesis, formación y celebración en Indianápolis.

El arzobispo de Filadelfia, Nelson Pérez, asesor episcopal de la NFCYM, destacó que “la decisión del Santo Padre de encontrarse así con los jóvenes estadounidenses expresa su cercanía, siguiendo el ejemplo de su predecesor, el Papa Francisco, quien les llamó ‘el ahora de Dios".

En la misma línea, Warsaw recalcó que “este encuentro con el Papa León XIV será un hito para la juventud estadounidense. Me entusiasma que podamos poner nuestros servicios al alcance del Congreso y el encuentro de 2025, brindando la vía para que la NCYC, la NFCYM y el Santo Padre tengan un vehículo de expresión global. Esperamos compartirlo con el mundo”.

Para más información sobre el programa o cómo participar, visite ncyc.us.

EWTN, la mayor organización católica de medios a nivel mundial, cuenta con 11 canales internacionales y múltiples señales regionales que emiten en varios idiomas, 24 horas al día, los 7 días de la semana, llegando a más de 435 millones de hogares en más de 160 países y territorios. Sus plataformas incluyen servicios de radio a través de SIRIUS/XM, iHeart Radio y más de 600 emisoras de AM y FM en Estados Unidos e internacionalmente; servicio mundial de radio de onda corta; uno de los sitios web católicos más visitados de Estados Unidos; y EWTN Publishing, su sello editorial.

Con sede en Washington, D.C., EWTN News dirige varios servicios globales, entre ellos Catholic News Agency, el periódico y plataforma digital “The National Catholic Register”, ACI Prensa en español, ACI Digital en portugués, ACI Stampa en italiano, ACI Africa en inglés, francés y portugués, ACI MENA en árabe, CNA Deutsch en alemán y ChurchPop, plataforma digital que produce contenido en varios idiomas. Además, produce programas televisivos como EWTN News Nightly, EWTN Noticias, EWTN News In Depth, EWTN Pro-Life Weekly, The World Over y Vaticano.