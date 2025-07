El presidente y director ejecutivo de Eternal Word Television Network (EWTN), Michael P. Warsaw, ha anunciado una nueva estructura organizativa para impulsar aún más la misión de EWTN en el ámbito digital, mejorando sus métodos de creación y distribución de contenido bajo el liderazgo de dos nuevos presidentes.

EWTN alineará ahora sus operaciones en torno a dos nuevas divisiones: EWTN Studios y EWTN Digital. Liderada por Peter Gagnon, EWTN Studios se centrará en el desarrollo de contenido; mientras que Sean Graber dirigirá EWTN Digital, que priorizará la distribución de medios de la cadena y la ampliación de su audiencia. (Nota: EWTN es la empresa matriz de ACI Prensa).

“Bajo el liderazgo de nuestra fundadora, la Madre Angélica, EWTN aprendió a adoptar constantemente nuevas tecnologías para llegar a las almas”, dijo Warsaw. “Al igual que nuestros principales pares en los medios seculares, este cambio en la estructura permitirá a EWTN expandir nuestra oferta de contenido y llegar a nuevas audiencias en los lugares donde la gente ahora consume medios, manteniéndose siempre anclados en las enseñanzas de la Iglesia”.

Presidente de EWTN Studios: Peter Gagnon

Gagnon, nombrado presidente de EWTN Studios tras 32 años en la cadena, ha sido pionero en iniciativas de producción de contenido, expansión global y ofertas multilingües, y tiene experiencia liderando la cobertura de cónclaves papales, jubileos y otros eventos mundiales.

Gagnon posee una profunda comprensión de EWTN y su legado, ya que es uno de los pocos miembros del equipo que trabajó junto a la fundadora de la cadena, la Madre Angélica.

Peter Gagnon, presidente de EWTN Studios. Crédito: EWTN.

“EWTN comenzó ofreciendo la Misa, la expresión más esencial de lo que EWTN existe para llevar al mundo”, dijo Gagnon. “Y estoy emocionado de embarcarme en este momento crucial en la historia de EWTN mientras damos los siguientes pasos para continuar la misión de la Madre Angélica de proclamar las verdades de la fe tanto a nuestra audiencia actual como a toda una nueva generación de católicos”.

EWTN Studios continuará el legado de la organización de crear contenido impactante en el ámbito católico, produciendo contenido atractivo de una manera que refleje la naturaleza cambiante de los medios y las tecnologías en evolución.

Presidente de EWTN Digital: Sean Graber

Graber será el presidente de EWTN Digital. Posee un MBA de la Tuck School of Business en Dartmouth College y tiene una sólida experiencia en estrategia empresarial, transformación digital y gestión de productos.

Sean Graber, presidente de EWTN Digital. Crédito: EWTN.

“La Madre Angélica fue la innovadora original, y es un honor y una emoción continuar su legado llevando el mensaje de EWTN a la próxima generación de católicos, un mensaje que ha moldeado profundamente mi propia vida de fe”, dijo Graber.

“Me entusiasma cómo esta reorganización posiciona a EWTN para reinventar los medios católicos en un momento tan inspirador para la Iglesia, mientras muchos redescubren su fe y celebramos la histórica elección de un Papa estadounidense”.

EWTN Digital también se centrará en construir plataformas para distribuir el contenido de EWTN Studios y otros medios en línea con la misión de la cadena, para servir tanto al público tradicional de EWTN como a nuevas generaciones de consumidores. También lanzará y gestionará una plataforma de streaming a escala global que albergará la colección de las historias y personalidades católicas más queridas del mundo.

El futuro de EWTN

“En estos nuevos roles, Peter y Sean aportan perspectivas, trayectorias y legados diversos a la familia EWTN”, dijo Warsaw. “Son la elección ideal para guiar estas importantes nuevas iniciativas en EWTN”.

En su 45º año, EWTN continúa su misión de servicio como la organización de medios católicos más grande del mundo. A medida que la cadena abre nuevas puertas y expande su audiencia, Warsaw dijo que está “increíblemente emocionado por esta nueva era en la historia de EWTN”.

“Construiremos nuevas plataformas que sean de primera clase, donde nuestras audiencias puedan interactuar con nuestro contenido como parte de su camino diario de fe”, dijo Warsaw. “EWTN continuará estando presente dondequiera que se encuentren almas sedientas de la verdad”.

Los 11 canales de televisión globales de EWTN transmiten 24 horas al día, siete días a la semana, en varios idiomas, llegando a más de 435 millones de hogares en más de 160 países y territorios. Las plataformas de EWTN también incluyen servicios de radio transmitidos a través de SIRIUS/XM, iHeart Radio y más de 600 afiliados de radio AM y FM nacionales e internacionales; un servicio mundial de radio de onda corta; uno de los sitios web católicos más visitados en Estados Unidos; y EWTN Publishing, su división editorial de libros.

Con sede en Washington, D.C., EWTN News opera múltiples servicios globales de noticias, incluyendo Catholic News Agency; el periódico y plataforma digital National Catholic Register; ACI Prensa en español; ACI Digital en portugués; ACI Stampa en italiano; ACI Africa en inglés, francés y portugués; ACI MENA en árabe; CNA Deutsch en alemán; y ChurchPop, una plataforma digital que crea contenido en varios idiomas. También produce numerosos programas de noticias televisivas, incluyendo “EWTN News Nightly”, “EWTN Noticias”, “EWTN News In Depth”, “EWTN Pro-Life Weekly”, “The World Over with Raymond Arroyo” y “Vaticano”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.