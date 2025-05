Michael Warsaw, presidente y director ejecutivo de EWTN, expresó su alegría ante la elección del primer Pontífice estadounidense.

“Es con gran alegría que recibo la elección del Cardenal Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, como el Papa León XIV”, declaró Warsaw en un comunicado. “La elección de un nuevo Papa siempre es un momento histórico en la vida de la Iglesia, pero la elección del primer Papa nacido en Estados Unidos es especialmente trascendental”.

Al reflexionar sobre la trayectoria del nuevo Pontífice, Warsaw destacó que “el nuevo Santo Padre aporta una enorme experiencia como sacerdote y obispo misionero, lo que sin duda ayudará a moldear su ministerio como el 266º sucesor de San Pedro”.

Warsaw, quien bajo el pontificado de Francisco fue consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, añadió: “En nombre de toda la familia global de EWTN, quiero asegurarle al Papa León nuestras oraciones al comenzar su servicio a la Iglesia universal”.

El nuevo Papa, de 69 años y anteriormente Cardenal Robert Francis Prevost, fue elegido este jueves como el primer Pontífice originario de Estados Unidos. Nacido en Chicago, León XIV se dirigió en italiano y español desde el balcón central de la Basílica de San Pedro a las decenas de miles de fieles reunidos en la Plaza. Sus primeras palabras fueron: “La paz esté con todos ustedes”.

La identidad del nuevo Papa se anunció poco más de una hora después de que el humo blanco saliera de la chimenea de la Capilla Sixtina. Los cardenales electores observaron desde los balcones que flanquean la logia central de la Basílica de San Pedro mientras el Cardenal Dominique Mamberti proclamaba en latín: “Habemus Papam!”.

