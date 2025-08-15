El 15 de agosto de 1981, hace 44 años y coincidiendo con la fiesta de la Asunción de la Virgen María, Madre Angélica fundó en Alabama, Estados Unidos, el canal católico global Eternal Word Television Network (EWTN).

Todo lo que tenían entonces la Madre Angélica y las religiosas de la comunidad de las Clarisas Pobres de la Adoración Perpetua, para el canal de televisión, cabía en un garaje en el lugar donde estaba su comunidad, en Irondale.

También fue un 15 de agosto, pero en 1944, cuando Rita Rizzo ingresó a las Clarisas Pobres en la ciudad de Cleveland, tomando el nombre de Hermana María Angélica de la Anunciación, con sólo 21 años.

Los orígenes de EWTN se remontan a las décadas de 1960 y 1970. La Madre Angélica se hizo conocida por ser una carismática oradora, y en 1969 comenzó a grabar audios de conversaciones espirituales para distribución masiva.

Su primer programa de radio fue en 1971. Siete años después la religiosa grabó sus primeros programas de televisión de media hora bajo el nombre de "Nuestra Ermita".

Sin embargo, un día de 1978, la Madre Angélica se enteró de que la estación secular donde grababa planeaba difundir un programa que ella consideró blasfemo.

"Confronté al administrador de la estación y protesté". "Él ignoró mi queja, así que le dije que me iría a otra parte a hacer mis grabaciones. Me dijo: 'Usted deja esta estación y está fuera de la televisión'". "¡Construiré la mía propia (estación)!", respondió la Madre Angélica.

Fruto de la confianza de la Madre Angélica y su empuje, EWTN transmite una programación de 24 horas al día a más de 435 millones de hogares en más de 160 países y territorios, y cuenta con alrededor de 400 trabajadores.

Además, EWTN actualmente maneja un catálogo de artículos religiosos y publica el National Catholic Register y ACI Prensa, entre otras empresas editoriales.

EWTN agradece a todos aquellos que forman parte de "nuestra familia espiritual, por unirse a nosotros en oración y Misas de acción de gracias al Padre Celestial por un año más de operaciones, por un año más de gracias y bendiciones recibidas, por toda la generosidad que Él mismo pone en los corazones de nuestros benefactores y televidentes, y por el gran cariño y apoyo de todos nuestros amigos misioneros, llevando a EWTN a todas partes".

La Madre Angélica falleció el 27 de marzo de 2016, Domingo de Resurrección, tras 15 años de lucha con las secuelas de un derrame cerebral. Tenía 92 años.

En julio de 2016, el Papa Francisco dijo que la Madre Angélica era "una mujer santa".

Todos los años los frailes de EWTN bendicen las instalaciones del canal católico con el Santísimo Sacramento.