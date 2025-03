Al cumplirse un año más del fallecimiento de la Madre Angélica, fundadora de EWTN, recordamos a esta maravillosa mujer y damos gracias a Dios por las grandes cosas que ha hecho a través de ella, llevando a muchos a Jesús.

La Madre Angélica falleció el 27 de marzo de 2016, en Domingo de Resurrección, a las 5:00 pm, tras 15 años de lucha contra las secuelas de un derrame cerebral. Tenía 92 años.

Aunque fue una figura pública, hay detalles de su vida que no son muy conocidos. Por eso te traemos una lista de 10 datos que probablemente no sabías de esta sorprendente mujer:

1. El nombre que recibió Madre Angélica al nacer fue Rita Antoinette Rizo

Nació el 20 de abril de 1923 en Canton, Ohio, y fue hija única.

2. Su nombre completo como religiosa era María Angélica de la Anunciación

“Madre Angélica” es sólo una versión reducida.

3. Madre Angélica sanó milagrosamente cuando tenía 20 años

Cuando tenía 16 años comenzó a sufrir de un terrible dolor estomacal. Al llegar a los 18, la dolencia empeoró y tuvieron que pedir auxilio médico. Los rayos X mostraron que tenía un problema no sólo allí sino también en los intestinos. Los médicos intentaron varios tratamientos pero nada pudo vencer al dolor.

En enero de 1943 rezó una novena pidiendo que cesara la dolencia. El día 17, cuando despertó, ¡el dolor había desaparecido por completo! Ella lo consideró un milagro y eso profundizó su relación con Dios.

4. Madre Angélica ingresó al monasterio en secreto

Su madre se oponía a que fuera religiosa, pero el llamado de Dios lo sentía tan intensamente que pese a todo decidió ingresar. Para evitar la resistencia de su madre, un día se marchó de casa en secreto y fue directo al monasterio dejándole sólo una nota a su mamá. En una parte decía lo siguiente:

“Cuando recibas esta carta estaré en Cleveland. He ingresado al Monasterio de la Adoración. Algo me pasó luego de la cura. No sé qué fue pero me he enamorado por completo de Nuestro Señor. Vivir en el mundo los últimos 19 meses ha sido muy difícil. Te amo mucho y no he olvidado todo lo que has hecho por mí. Por favor confía en Él. Te pido me bendigas para que pueda llegar a las alturas que anhelo. Te amo muchísimo”.

5. Madre Angélica casi quedó paralítica en un accidente cuando tenía algo más de 30 años

Después de hacer sus votos solemnes, un día estaba limpiando el piso con una lustradora eléctrica. Resbaló en el piso jabonoso, se golpeó muy fuerte contra una pared y el accidente afectó seriamente su espalda.

En los meses siguientes su condición empeoró y el dolor se hizo insoportable. En algún momento debieron enyesarla y finalmente los médicos decidieron operarla para solucionar el problema.

La noche antes de la cirugía, preocupada por el hecho de que pudiera quedar paralítica o incluso morir, rezó así: “¡Dios! No me has traído tan lejos para dejarme sin espalda de por vida. Señor Jesús, si me permites caminar de nuevo construiré un monasterio en tu gloria. ¡Y lo haré en el sur!”.

¡Y la cirugía funcionó! Cuatro meses después salió caminando del hospital.

6. Madre Angélica fundó un nuevo monasterio en Alabama con dinero obtenido de la venta de anzuelos hechos a mano

Siguiendo su promesa, se dedicó a establecer lo que sería el monasterio Nuestra Señora de los Ángeles en Irondale, Alabama. Recaudó el dinero necesario de un modo único: ella y otras monjas hicieron y vendieron anzuelos para pescar.

7. Madre Angélica tenía 58 años cuando fundó EWTN

Comenzó a grabar su serie sobre la enseñanza católica a mediados de la década de 1970 para una estación afiliada a CBS, pero dejó de hacerlo luego que el canal transmitiera una película impropia.

Eso no hizo que abandonara sus shows televisivos: simplemente se decidió a comenzar su propia televisora. Para eso convirtió el garaje del monasterio en un estudio de televisión y lanzó oficialmente Eternal Word Television Network (EWTN) como un canal de cable el 15 de agosto de 1981, sólo unos meses después de haber cumplido 58 años.

8. Tuvo visiones místicas del Niño Jesús regularmente

En 1995, cuando realizó un viaje de misiones a Colombia, tuvo un encuentro con el Niño Jesús. Ella relata que una imagen de tamaño natural del Divino Niño (Niño Jesús de Praga) cobró vida, le sonrió y le habló pidiéndole que construya una iglesia.

Y eso hizo: el Santuario del Santísimo Sacramento en Hanceville, Alabama.

Aparentemente, el Niño Jesús se le siguió apareciendo regularmente, incluso en la entrada de su monasterio.

9. Recibió el más grande premio pontificio que se otorga a laicos y religiosos

El 4 de octubre de 2009, el Papa Benedicto XVI le confirió el premio Pro Ecclesia et Pontifice. Este galardón comenzó a entregarlo el Papa León XIII en 1888 y es el más importante que se puede dar a laicos o religiosos.

10. Hasta su muerte participó en la adoración eucarística varias horas cada día

Sin importar su gran éxito mundial, la Madre Angélica siguió comprometida con sus votos como religiosa y con su fe en Jesucristo.

Tuvo que dejar de grabar sus programas en 2001 a la edad de 78 años debido a algunos problemas de salud. Sin embargo, mantuvo sus devociones espirituales mientras pudo hacerlo, incluyendo la adoración eucarística varias horas cada día en el santuario que fundó.

¡Reza por el descanso eterno del alma santa de Madre Angélica!

Traducido y adaptado por Walter Sánchez Silva. Publicado originalmente en ChurchPop