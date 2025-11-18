La Arquidiócesis Primada de México acogerá el jueves 20 de noviembre un “encuentro de diálogo y escucha” con las familias buscadoras de desaparecidos, que apunta a “escuchar, acompañar y visibilizar el caminar de quienes buscan a sus seres queridos”.

En el encuentro participarán tanto representantes de las familias buscadoras, Mons. Francisco Javier Acero Pérez, Obispo Auxiliar de México; el P. Jorge Atilano González, Director Ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz; y Martha Lidia Pérez Gumercindo, comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno de México.

El evento tendrá lugar en el auditorio de la Arquidiócesis Primada de México en la colonia Roma, desde las 11:00 horas.

De acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, desde el 31 de diciembre de 1952 hasta la fecha en México hay 133.653 personas desaparecidas y no localizadas.

El Índice de Paz México 2025 reporta que “se ha identificado una tendencia creciente de personas reportadas como desaparecidas en todo el país (...) Desde 2010, se han registrado aproximadamente 292.000 casos de personas desaparecidas en México, y más de la mitad de estos casos ocurrieron en los últimos seis años”.

“El aumento en el hallazgo de fosas comunes y entierros clandestinos en todo el país sugiere que muchas de estas personas desaparecidas han sido probablemente víctimas de homicidio”, agrega el informe.

En este marco toman un importante protagonismo las familias buscadoras, que trabajan incansablemente por encontrar a sus seres queridos desaparecidos, muchas veces sin el apoyo de las autoridades.

Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora con tres hijos desaparecidos, compartió en sus redes sociales la invitación de la Arquidiócesis de México, y aseguró que “vamos a reunirnos, a pesar del miedo porque así vivimos”.

Varios grupos que se dedican a la búsqueda de desaparecidos, dijo, “intentaron buscar apoyo de transporte (...) para poder venir pero al parecer los empresarios tienen miedo de ayudarnos”.

Flores pidió ayuda para la difusión del encuentro, de tal forma que “llegue a la mayor cantidad de familias y logremos hacer un gran frente por los desaparecidos”.

Por su parte, la Arquidiócesis de México aseguró en su comunicado que el encuentro también busca “fortalecer los lazos de colaboración entre la Iglesia y la institución responsable de la búsqueda y atención a víctimas de desaparición”.