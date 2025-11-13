La Iglesia Católica confirmó el hallazgo del cuerpo del P. Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, sacerdote de la Diócesis de Cuautitlán, en el Estado de México, quien llevaba más de dos semanas desaparecido.

Mons. Efraín Mendoza Cruz, Obispo de la Diócesis de Cuautitlán agradeció, en un mensaje , “por la vida y el ministerio del Pbro. Ernesto, por su entrega generosa al Evangelio y por su servicio pastoral, que es semilla fecunda que seguirá dando fruto en la Iglesia”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Asimismo, exhortó a las instituciones a realizar investigaciones “que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a la justicia que toda vida humana merece”.

La diócesis también se unió “al clamor de tantas familias que sufren la violencia y las desapariciones en nuestro país, y pedimos que se ponga fin a esta dolorosa realidad que hiere la vida de nuestras comunidades”.

Finalmente, el obispo hizo un llamado a la comunidad a elevar sus oraciones por la familia del sacerdote, para que encuentren consuelo, y encomendó “a Cristo, vencedor de la muerte, el alma del padre Ernesto y la de todos los fieles difuntos”.

Detienen a presuntos responsables

Las más leídas 1 2 3 4 5

En un comunicado difundido el 13 de noviembre , la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fueron detenidos un hombre y una mujer, por su posible implicación en el asesinato del P. Hernández Vilchis. Otra mujer tiene una orden de aprehensión y se espera su eventual arresto.

De acuerdo con la FGJEM , el sacerdote fue agredido “con un objeto punzocortante”, con el cual le provocaron “heridas que le ocasionaron la muerte”.

Los tres presuntos implicados señalados por las autoridades “habrían tratado de desviar las investigaciones ocultando el cuerpo en bolsas” que ataron a un mueble y abandonaron en un canal de aguas negras.

Las autoridades precisaron que uno de los implicados tiene antecedentes penales en el Estado de México, donde cumplió una condena de 18 años de prisión por robo con violencia.