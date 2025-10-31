La Diócesis de Cuautitlán, ubicada en el Estado de México, informó que el P. Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años, “se encuentra en situación de persona desaparecida” desde el 27 de octubre.

A través de un mensaje publicado este viernes 31 de octubre por Mons. Efraín Mendoza Cruz, Obispo de Cuautitlán, dio a conocer que las autoridades correspondientes se encuentran realizando “las diligencias correspondientes conforme a los protocolos de búsqueda”.

De acuerdo con la ficha de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México, la última vez que se le vio fue en la colonia Ampliación La Piedad, en el municipio de Tultepec, territorio de la parroquia la Santa Cruz, comunidad que asumió el 23 de octubre.

En su comunicado Mons. Mendoza Cruz aseguró que la diócesis mantiene total disposición para colaborar con las instancias responsables del caso.

A los católicos, el prelado los invitó a “mantenerse en oración constante, confiando a Dios la protección del Pbro. Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, para que pueda regresar con bien a su hogar y a su comunidad parroquial”.

Asimismo, exhortó a “mostrar apoyo espiritual a su familia y acompañarlos con cercanía y solidaridad en estos momentos de preocupación”.

Por otro lado, se pidió “evitar la difusión de rumores o información no verificada, y permanecer atentos únicamente a la información oficial emitidos por las instancias correspondientes”.

El mensaje concluye solicitando a la Virgen de Guadalupe, “lo cubra con su manto y nos conceda vivir este momento con fe y esperanza”.