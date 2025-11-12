En la última Misa del novenario dedicado a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre, la Iglesia Católica alzó la voz para exigir un alto al derramamiento de sangre en Michoacán (México).

Durante la celebración del Día de los Muertos, en la plaza principal de la ciudad, un hombre armado se acercó al alcalde y le disparó a quemarropa, causándole la muerte.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

́En diversas ocasiones Manzo había denunciado públicamente la presencia de grupos criminales en la zona y solicitado apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para frenar la delincuencia organizada.

Un llamado a “contener la cultura de la violencia”

En el en el Santuario de Guadalupe de Zamora, se realizó durante la noche del 11 de noviembre una celebración eucarística llamada “Misa en favor de la paz y la justicia”, que reunió a los miembros del presbiterio y a numerosos fieles de la región.

Durante la homilía, el P. Jesús Valencia Álvarez, párroco de San Francisco en Patamban, denunció que “ya es mucha la sangre derramada, ya es mucho el dolor del pueblo mexicano. Se tocó el límite del sometimiento descarado e inhumano en nuestro amado Michoacán”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

P. Jesús Valencia Álvarez. Crédito: Diócesis de Zamora

No obstante, aclaró que el propósito de la Iglesia Católica no es “incitar a la violencia, al desquite o a la venganza”, sino “proclamar valientemente, desde nuestra fe en el Dios de la vida, la firme esperanza en un México mejor”.

Asimismo, el P. Valencia señaló que el asesinato del edil debe despertar la necesidad de “dejar atrás la indiferencia y el miedo ante los delincuentes que nos tienen azorados y temerosos”, y subrayó que “es necesario discernir cuál es la voluntad de Dios en esta hora compleja para poder actuar en consecuencia”.

“No se trata solamente de contemplar los toros desde la barrera de las redes sociales; hay que saltar al ruedo y actuar conforme a la voluntad de Dios, que nos interpela como sus discípulos, herederos de una Iglesia de mártires”, aseguró.

En ese sentido, hizo un llamado a “contener la cultura de la violencia” y, para lograrlo, pidió liberarse de “la seducción de la riqueza sin trabajo, del negocio sin moral, de la política sin principios y de la religión sin sacrificio, que a todos daña y está destruyendo nuestras familias y sociedades”.

Misa en favor de la paz y la justicia. Crédito: Diócesis de Zamora

Si bien reconoció que “el poder de los criminales es desmedido y sus armas son letales”, recordó a las autoridades que es el Estado mexicano quien “debe usar la fuerza de manera legítima, proporcional y regulada para que nuestro país no siga siendo territorio en manos de la delincuencia”.

“Nos han robado la tranquilidad, el permiso de circular de día o de noche, nuestros parques, plazas y lugares naturales para que las familias convivan”, lamentó el sacerdote, quien pidió a las autoridades asumir su responsabilidad. “Quienes nos gobiernan nos pidieron el voto y lucharon por el poder; ahora deben ejercerlo para devolvernos la seguridad perdida”, agregó.

Finalmente, subrayó que “el poder se legitima no con discursos ni conferencias matutinas, sino ofreciendo resultados que se llaman paz, seguridad, libertad y justicia social”.

Al encomendar a México a la protección de la Virgen de Guadalupe, se unió con las víctimas de la violencia y les recordó “no estamos solos; nuestra Madre Santísima está viva y nos escucha”.